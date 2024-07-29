Ford, yeni Puma'yı Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Ford, yeni Puma'nın Türkiye'de pazara sunulduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Avrupa'da tasarlanıp geliştirilen, Ford Otosan'ın Romanya'daki Craiova Fabrikası'nda ürettiği ve İngiltere'nin en çok satan aracı olan Puma'nın spor kokpit tasarımı, yüksek ve sürücüye dönük konumlanmış göstergelere sahip. Fiziksel tuşların minimum miktarda tutulmasıyla araç içinde konforlu bir ortam hedeflenmiş. İşte açıklamanın detayları

1 Hız kontrol sistemi Açıklamaya göre aracın teknolojisi akıllı uyarlamalı hız kontrol sistemi ile daha doğal bir sürüş hedefliyor ayrıca kavşaklarda ve virajlarda yavaşlamaya ve sürücülerin geceleri virajları daha net görmesine yardımcı oluyor. Kalabalık sokaklarda park etmeyi kolaylaştırmak için 360 derece kamerasıyla orta ekranda kuşbakışı bir görüş sağlıyor. Mild hibrit motorlar 125 beygir gücü ve 155 beygir gücüyle sunuluyor.

2 GÖSTERGELER Araçtaki iki büyük gösterge, sürücülere güncel bilgiler sunuyor. 12,8 inç dijital yol bilgisayarı özelleştirilebilirken, yüksek çözünürlüklü 12 inç merkezi dokunmatik ekran da haritaları ve bilgi-eğlence sistemini, klima ve koltuk ısıtması gibi işlevleri görüntülemeyi ve kumanda etmeyi sağlıyor. Açıklamaya göre yeni Puma'nın önceki versiyona göre iki kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip bağlantı ve bilgi-eğlence sistemi sürücülerin en çok kullandığı özelliklere erişimini kolaylaştırmak için adapte edilebiliyor. Ses tanıma özelliği günlük dili anlarken akıllı telefonlar kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto kullanılarak entegre edilebiliyor ve kablosuz şarj edilebiliyor.

3 Uzaktan kontrol Açıklamaya göre model bağlı modemi sayesinde oluşabilecek arızalar karşısında anlık olarak merkezi takip ve destek imkanı sunuyor. Yeni Puma'nın bağlanabilirlik özellikleri ile periyodik bakımı da takip edilebiliyor ve aracın ihtiyacına göre hatırlatmalar yapılıyor. FordPass uygulamasıyla, yeni Puma araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Uzaktan aracı çalıştırma/durdurma özelliğiyle yolculuğa başlamadan Puma yolculuğa hazırlanabiliyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

4 Bagaj ve diğer özellikler Açıklamaya göre bagaj zeminindeki 80 litre kapasiteli MegaBox, 450 litreden fazla hacim sunuyor. Müşteriler, yeni Puma'nın Titanium ve ST-Line X modelleri arasından seçim yapabiliyor. Yeni Kaktüs Gri rengi de dahil altı renk seçeneği ve Puma logosunu zemine yansıtan 7 ayna altı lambalar gibi detaylar dikkati çekiyor. Yeni Puma modellerinde performansı 155 beygir gücüne kadar artırmaya yardımcı olmak için 48 volt mild hibrit elektrik gücü kullanan 1,0 litre EcoBoost Hibrit motor yer alıyor.