Kullanıcıların ikinci el araçlara, tamircilere, oto kuaförlere ve ekspertiz noktalarına kolayca ulaşmalarını sağlayan dijital platform Garaj Sepeti, kuruluşundan bu yana geçen 2,5 yılda otomotiv ekosistemindeki 5 bini aşkın KOBİ’nin üye olduğu dev bir mecraya dönüştü.

Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikkol, “Tamir, kuaför gibi KOBİ’lerle birlikte 300 bine yakın KOBİ’nin orta vadede 20 binini dijitalleştirmeyi hedefliyoruz” diyor.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesine öncülük etmek amacıyla 2017 yılının Şubat ayında bir grup girişimci tarafından kurulan Garaj Sepeti, oto galeri, oto tamir, oto kuaför, oto ekspertiz gibi işletmelerin dijital ortamda kendilerini tanıtmasını sağlayan bir platform.

Mehmet Çelikol liderliğinde Engin Öz, Burhan Işık, Serdar Temel, Emrah Şener ve Çiğdem Dalyan tarafından kurulan Garaj Sepeti, hem işletmelerin hem de tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak çeşitli teknolojiler ve ürünler geliştiriyor.

Kullanıcıların ikinci el araçlara, tamircilere, oto kuaförlere ve ekspertiz noktalarına kolayca ulaşmalarına; onlara anlık mesajlaşma ile sorular sorabilmelerine ve rezervasyon yapabilmelerine aracı olan şirket, ‘Garaj Kit’ ürünleri ve ‘Garaj Life’ içerikleriyle araç sahiplerine ve sürücüleri destekliyor.

“YURTDIŞINDA ÖNCÜ OLABİLİRİZ”

Türkiye’nin internetin yaşattığı değişim açısından bölgesinde öncü bir ülke olduğunu vurgulayan Mehmet Çelikkol, şöyle konuşuyor: “Toplumumuzun dijital dünyaya adaptasyonunu Avrupa’nın bile ötesinde görüyorum. Balkanlar, Karadeniz’in kuzeyi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya bakarsak Türkiye bu bölgede dijital dönüşümde önde giden ülkelerden. Bu ülkelerdeki internet hizmetlerini ve dönüşümü yakından inceledik ve otomotivde Türkiye’den çıkan bir platformun bölgeye öncülük yapacağını görüyoruz. Yemek Sepeti’nin Arnavutluk’tan Rusya’ya hatta Suudi Arabistan’a uzanan hikayesinin benzerinin Garaj Sepeti ile yaşanacağını düşünüyoruz.”

“HEDEF 20 BİN KOBİ”

Şehirlerarası bir yolda arabasının lastiğinin patlaması sonrasına yaşadığı sıkıntılardan hareketle Türkiye otomotiv pazarındaki dijitalleşme ihtiyacının farkına vardığını anlatan Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikkol, “Garaj Sepeti KOBİ ürünleri otomotiv sektöründeki işyerlerinin internette dükkan açmak, haritalara entegre olmak, Facebook-Google reklamları vermek gibi pek çok dijital ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor.

Bu işyerleri ile de Taşıt.com, Araba.com platformlarında sürücüler ile buluşturuyor” diye konuşuyor. Türkiye’deki otomotiv ekosisteminde 30 bine yakın oto galeri bulunduğunu, Garaj Sepeti’nin bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 5 bin KOBİ üyeye sahip olduğunu kaydeden Çelikkol, “Tamir, kuaför gibi KOBİ’lerle birlikte 300 bine yakın KOBİ’nin orta vadede 20 binini dijitalleştirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Kurulduktan sonraki bir yıl içinde Türkiye’nin önemli yatırımcılarından dört yatırım aldıklarını ve sektörün önde gelen üç oyuncularından Tasit.com, Datamotiv ve Araba.com’u satın aldıklarını dile getiren Mehmet Çelikkol, “KOBİ’ler için geliştirdiğimiz ürünümüzle pazar lideri olduk.

Veri çözümlerimiz ile bu alanda otomotiv sektörüne en geniş veri hizmetini sunar hale geldik. Alanında uzman iş arkadaşlarımızı sektörün önemli oyuncularından transfer ettik” şeklinde konuşuyor.