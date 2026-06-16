Genişleyen gövde ve hibrit motor: Karşınızda yeni A6 Allroad

Normal modelden zaten 34 milimetre daha yüksek olan araç, sürüş modlarıyla arazide daha da yükselebiliyor. Sürücüler "offroad" ve "offroad+" modlarını seçerek aracı 15 milimetre daha yukarı kaldırabiliyor. Ayrıca aracı doğrudan 20 milimetre yükselten bir sistem de standart olarak geliyor.