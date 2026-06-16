Genişleyen gövde ve hibrit motor: Karşınızda yeni A6 Allroad

Arazi için üretilen station wagon modelleri otomobil meraklılarının her zaman ilgisini çeker. Bu sınıfta Audi, 1999 yılından beri A6 Allroad modeliyle yer alıyor. Marka, bu otomobilin yeni versiyonunu sonunda gösterdi.
1 Artık sadece plastik parçalardan ibaret değil
Eski Allroad modelleri, standart kasanın üzerine plastik korumalar eklenmiş gibi görünüyordu. Audi bu kez tasarımı tamamen değiştirdi. Yeni A6 Allroad, standart modelden daha geniş ve büyük duruyor.
Resmi verilere göre araç, normal kardeşine kıyasla 111 milimetre daha geniş. Bu büyük tasarımı 19 ile 21 inç arasında değişen jantlar tamamlıyor. Ön tarafta ise yeni bir ızgara ve hava girişleri dikkat çekiyor.
3 Yerden yüksekliği değişiyor
Aracın en önemli teknik özelliği standart olarak gelen havalı süspansiyon sistemi. Audi bu sistemi güncelledi ve sisteme 55 milimetrelik bir ayar payı ekledi.
Normal modelden zaten 34 milimetre daha yüksek olan araç, sürüş modlarıyla arazide daha da yükselebiliyor. Sürücüler "offroad" ve "offroad+" modlarını seçerek aracı 15 milimetre daha yukarı kaldırabiliyor. Ayrıca aracı doğrudan 20 milimetre yükselten bir sistem de standart olarak geliyor.
Özellikle "offroad+" modu sürüş dinamiklerini doğrudan etkiliyor. Bu mod, elektronik diferansiyel kilidini ve şanzımanı arazi şartlarına göre ayarlıyor. Böylece zorlu yollarda çekiş gücü artıyor. Ek olarak, dijital gösterge paneline ilk kez arazi teması eklendi. Ekran üzerinden eğim açısını ve koordinatları takip edebiliyorsunuz.
6 İlk kez hibrit motor seçeneği var
Yeni A6 Allroad, tarihinde ilk kez şarj edilebilir hibrit motorla geliyor. Bu sistem, 252 beygir güç üreten 2.0 litrelik benzinli motor ile bir elektrikli motoru birleştiriyor.
Araç toplamda 367 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede ulaşıyor.