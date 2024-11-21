Hyundai IONIQ 9 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri

2030'a kadar 23 adet yeni EV modelini tanıtmayı planlayan Hyundai, IONIQ 9'u tanıttı. İşte paylaşılan bilgiler ve modelin fotoğrafları

1 Yedi kişilik elektrikli IONIQ 9, yedi kişiye kadar oturma alanıyla geliyor. Model, üç sıralı bir oturma düzenine sahip. Açıklamaya göre IONIQ 9'un düz zemini de altı veya yedi kişilik oturma düzenlemelerine olanak tanıyor. İkinci ve üçüncü sıralar birleştirildiğinde 1.899 mm baş mesafesi ve 2.050 mm bacak mesafesi sunuyor. Açıklamaya göre koltuklar masaj işlevi de dahil rahatlama özelliği vadediyor. “Dinamik Vücut Bakım Sistemi” adı verilen sistemin özellikle uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltarak kan akışını ve dolaşımını uyarmak için basınç ve titreşim kullandığı belirtiliyor.

2 DÖNER KOLTUKLAR IONIQ 9 ayrıca, ikinci sıradaki döner koltuklarıyla da dikkat çekiyor. Koltuklar araç park halindeyken kendi ekseninde dönerek ikinci ve üçüncü sıradaki yolcularının birbirine bakmasını sağlıyor. Üçüncü sıra koltuklar ise düz olarak katlandığında bagaj tam 1.323 litreye kadar çıkabiliyor. Üç sıra açık pozisyonda olduğundaysa 620 litreye kadar normal bir bagaj alanı sunuyor. Bu hacme ek olarak, arkadan itişli seçenekte ön bagaj 88 litre ve dört çekerdeyse 52 litre olarak veriliyor.

3 BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ IONIQ 9'un bilgi-eğlence sistemi, panoramik kavisli ekranın bir parçası olarak 12 inçlik bir ekran ve 12 inçlik entegre bir monitör içeriyor. Araçta 5.1 kanallı surround ses için geliştirilmiş bir multimedya birimi var. Ayrıca, aracın ses sistemini kullanarak bir EV'nin sanal sürüş sesini çıkaran e-Active Sound Design'a (e-ASD) da yer verilmiş.

4 TASARIM IONIQ 9, 'Aerosthetic' adı verilen bir tasarım diline sahip. Açıklamaya göre IONIQ 9'un silüeti, dijital yan aynalarla donatıldığında 0,259 Cd'lik düşük bir sürtünme katsayısı yaratıyor. Açıklamaya göre verimlilik için yeni bir çift hareketli aktif hava kapağı (AAF) sistemi uygulanmış. Aero-optimizasyon çözümleri arasında 3D şekilli gövde altı örtüsü, aerodinamik tekerlekler ve gizli antenler yer alıyor.

5 MENZİL Açıklamaya göre NCM lityum iyon pili, 110,3 kWh sistem enerjisi sunuyor. Modelin 620 km'lik (19 inç ile - WLTP) bir sürüş menzil vadediyor. Marka, IONIQ 9'un 350 kW şarj cihazı kullanarak 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olanağı sunduğunu söylüyor. Long-Range RWD (Uzun Menzil- Arkadan İtiş) modeli, 160 kW'lık arka motorla desteklenirken buna ek olarak 70 kW'lık ön motora da sahip. “Performance AWD (Performans - Dört Çeker)” modelleri ise hem önde hem de arkada 160 kW'lık motorlarla donatılmış.

6 HIZLANMA Markanın açıklamasına göre performans modeli, 0'dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede ulaşırken, uzun menzilli AWD varyantı ise 6,7 saniyede ulaşıyor. Uzun Menzilli RWD versiyonu da bu hıza 9,4 saniyede ulaşıyor. Sollama gibi orta menzilli hızlanma esnasında performans modeli 80'den 120 km/s hıza 3,4 saniyede ulaşıyor. Uzun Menzilli AWD varyantı ise bunu 4,8 saniyede gerçekleştirirken, Uzun Menzilli RWD versiyonu da 6,8 saniyede ulaşıyor.

7 KARAVAN ÇEKME YETENEĞİ Avrupa’da satışa sunulacak IONIQ 9 modelleri, 2.500 kg'a kadar çekme kapasitesine sahipken, Kuzey Amerika modelleri ise 2.267 kg çekme kapasitesine sahip.