Hyundai tanıttı: INSTER Cross

Hyundai, geçtiğimiz aylarda tanıttığı INSTER'ın yeni bir versiyonu olan INSTER Cross'u da tanıttı. Markanın açıklamasının detayları şöyle:;
1 TASARIM
INSTER, A ve B segmenti modelleri arasında konumlanıyor. INSTER Cross ise normal versiyondan daha belirgin dış ve iç tasarım öğelerine sahip olacak.
INSTER Cross, geniş, dikdörtgen ön ve arka tamponlarla ve ayrıca kabartmalı siyah kaplamalarla geliyor. Ön ve arka koruma kaplamalar, tamamlayıcı 17 inç alaşım jantlarla birleşerek crossover görüntüsü sunuyor.
2 TAVAN RAYLARI
Açıklamaya göre tavan rayları açık hava gezileri veya kamp etkinlikleri için standart olarak sunuluyor.
3 6 renk seçeneği
Crossover versiyon, özel bir dış renk olan Mat Amazon Yeşil ve INSTER için sunulan standart beş renk (opsiyonel siyah tavan) seçeneğiyle sunulacak.
4 MENZİL
İç mekanda INSTER ile benzer şekilde bir düzen sunan otomobil, INSTER Cross, 360 kilometreye varan bir menzilin yanı sıra, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10 ila yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.
5 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
INSTER Cross Otoyol Sürüş Asistanı, Akıllı Hız Kontrolü ve İleri Çarpışma Önleme Asistanı 1.5 dahil olmak üzere çeşitli güvenlik donanımlarına sahip.
INSTER Cross'un üretimine bu yılın sonlarına doğru Hyundai'nin Kore'deki üretim tesisinde başlaması planlanıyor.