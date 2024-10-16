Hyundai tanıttı: INSTER Cross

Hyundai, geçtiğimiz aylarda tanıttığı INSTER'ın yeni bir versiyonu olan INSTER Cross'u da tanıttı. Markanın açıklamasının detayları şöyle:;

1 TASARIM INSTER, A ve B segmenti modelleri arasında konumlanıyor. INSTER Cross ise normal versiyondan daha belirgin dış ve iç tasarım öğelerine sahip olacak. INSTER Cross, geniş, dikdörtgen ön ve arka tamponlarla ve ayrıca kabartmalı siyah kaplamalarla geliyor. Ön ve arka koruma kaplamalar, tamamlayıcı 17 inç alaşım jantlarla birleşerek crossover görüntüsü sunuyor.

2 TAVAN RAYLARI Açıklamaya göre tavan rayları açık hava gezileri veya kamp etkinlikleri için standart olarak sunuluyor.

3 6 renk seçeneği Crossover versiyon, özel bir dış renk olan Mat Amazon Yeşil ve INSTER için sunulan standart beş renk (opsiyonel siyah tavan) seçeneğiyle sunulacak.

4 MENZİL İç mekanda INSTER ile benzer şekilde bir düzen sunan otomobil, INSTER Cross, 360 kilometreye varan bir menzilin yanı sıra, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10 ila yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.