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Yeni Škoda Kodiaq Sportline satışa çıktı, fiyatı duyuruldu

Škoda, geçtiğimiz aylarda yeni neslini Türkiye yollarına çıkardığı D-SUV modeli Kodiaq’ın sportif yanını vurgulayan Sportline donanımını Ekim ayı itibariyle satışa sundu.

10 Ekim 2024 | 15:02
Son Güncellenme: 10 Ekim 2024 | 15:09
Yeni Škoda Kodiaq Sportline satışa çıktı, fiyatı duyuruldu

Škoda Kodiaq Sportline versiyonunda, parlak siyah dış detaylar, ön ızgara, tavan rayları, cam çerçeveleri, ayna kapakları, D sütunu ve bagaj bölümünde yer alan marka/model yazısı dikkat çekiyor. İşte markadan yapılan açıklamaya göre modelin özellikleri ve satış fiyatı:
 

1 İÇ KABİN

İÇ KABİN Yeni Škoda Kodiaq Sportline’ın kabininde; siyah süet ve suni deri döşemeli spor koltuklar, kontrast yaratan gri dikişler otomobili diğer donanımlardan ayırıyor. Üç kollu spor direksiyon, paslanmaz çelik pedallar ve Sportline logosu iç mekanın özellikleri arasında.

2 STANDART DONANIM

STANDART DONANIM Standart donanımda yer alan Full LED Matrix farlar net bir görüş hedefliyor. Sürüş deneyimi için dinamik sinyal lambaları ve araç yaklaşırken devreye giren karşılama animasyonu gibi özellikler var. Ayak hareketiyle açılabilen Sanal Pedal özellikli Elektrikli Bagaj Kapağı, KESSY Advanced anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli hafızalı sürücü ve ön yolcu koltuğu, geri görüş kamerası ve elektrikli açılabilir cam tavan da özellikler arasında. Kodiaq Sportline, 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli ve 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemine sahip.

3 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Seyahat Asistanı, Kavşak Asistanı, Dönüş Asistanı, Şerit Değiştirme Sistemi, Yarı Otonom Araç Kontrolü, Trafik Sıkışıklığı Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, gibi aktif güvenlik sistemleri yer alıyor. Aktif Güvenlik Sistemlerine senkronize biçimde çalışan Acil Çağrı Sistemi E-Call+, Sürücü Yorgunluk Tespit ve Dikkat Uyarı Sistemi de özellikler arasında.

4 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI 150 PS güç üreten 1,5 litre benzinli motora sahip Kodiaq Sportline 3 milyon 350 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 193 PS güç üreten 2,0 litre dizel motorlu ve 4x4 sürüş teknolojisine sahip Kodiaq Sportline 5 milyon 400 bin TL’den satışa sunuluyor.
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