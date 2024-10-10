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Porsche için bir ilk: Yüzde 100 elektrikli yeni Macan Türkiye’de satışa çıktı

Porsche’nin tamamen elektrikli alt yapıya sahip ilk SUV modeli Yeni Macan Porsche Türkiye'de satışa çıktı. Model, Macan 4 ve Macan Turbo olarak iki farklı seçenekle sunuluyor.

10 Ekim 2024 | 14:11
Son Güncellenme: 10 Ekim 2024 | 14:27
Porsche için bir ilk: Yüzde 100 elektrikli yeni Macan Türkiye’de satışa çıktı

Porsche'nin dünya çapında 800 binden fazla kullanıcıya ulaşan modeli Macan, tamamen elektrikli ikinci nesliyle Türkiye'deki Porsche Center'larda satışa sunuldu. Markadan yapılan açıklamaya göre modelin özellikleri şöyle:

1 KAPASİTE

KAPASİTE Yeni Macan 4 ve Macan Turbo Leipzig'deki Porsche tesislerinde karbon-nötr olarak üretildi. Yeni Macan, 270 kW hızlı şarj kapasitesi, 800 Volt mimarisi ve 100 kWh kapasiteli bataryasıyla geliyor. Açıklamaya göre 21 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabilen model, rejenerasyon sırasında 240 kW’a kadar enerji geri kazanılabiliyor.

2 MENZİL

MENZİL Geliştirmeler sayesinde şehir içinde Macan 4 782 km; Macan Turbo ise 762 km’ye kadar menzile ulaşabiliyor.

3 İLK MODELİ

İLK MODELİ Yeni Macan, Porsche'nin Premium Elektrik Platformu'nda yükselen ilk modeli olarak dikkat çekiyor. Bu yeni platform, aracın artan boyutları, daha keskin hatları ve Porsche Tasarım DNA’sı ile dinamik bir görünüm sunmasını hedefliyor. 20 ila 22 inç jant seçenekleri, LED gündüz farları ve 3 boyutlu Porsche logosu da öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

4 BAGAJ HACMİ

BAGAJ HACMİ Artan boyutları sayesinde Yeni Macan, 540 litrelik arka bagaj ve 84 litrelik ön bagaj (‘frunk’) ile toplamda eskisine oranla 127 litre daha fazla bagaj hacmi sunuyor.

5 Performans

Performans 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip Macan 4 ve Macan Turbo'da, Elektronik Porsche Çekiş Yönetimi (ePTM) teknolojisi kullanılıyor. Macan Turbo, Porsche Tork Dağıtımı Plus (PTV Plus) ile yol tutuşunu ve sürüş keyfini artırmayı vadediyor. İlk kez sunulan arka aks yönlendirme sistemi, 5 derecelik dönüş açısıyla manevra kabiliyetini ve yüksek hızda sürüş stabilitesini geliştirmeyi hedefliyor. Macan 4, 408 PS; Macan Turbo ise 639 PS gücüyle her türlü zemin koşulunda ve günlük kullanımda üstün performans vadediyor.

6 İç mekandaki yenilikler

İç mekandaki yenilikler Yeni Macan, kavisli bir tasarıma sahip 12,6 inç dijital gösterge paneli, 10,9 inç merkezi ekran ve opsiyonel olarak alınabilen yolcu ekranıyla birlikte yeni üç ekran ile donatıldı. Yeni Macan ilk kez, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bir HUD (Head Up Display) ekranı içeriyor. Navigasyon okları gibi sanal görseller gerçek dünyaya entegre ediliyor.
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