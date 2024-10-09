Hyundai IONIQ 5 modelinin makyajlı versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Geliştirilmiş IONIQ 5, iç mekanda ve pil teknolojisinde bazı değişiklikleri sunuyor. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:

1 DIŞ TASARIM IONIQ 5, makyajlı versiyonla beraber dış tasarımda güncellenmiş ön-arka tampon ve yeni bir jant dizaynı ile geliyor. Yeni IONIQ 5, bu değişikliklerle beraber bir önceki modele kıyasla 20 mm daha uzun.

2 İÇ TASARIM Modelde siyah çerçeveli ekranlar, güncellenmiş hareketli orta konsol ve yenilenen koltuk tasarımı dikkat çekiyor. Arka Silecek VE Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) yeni eklendi.

3 BATARYA KAPASİTESİ ARTTI IONIQ 5’in batarya kapasitesi 58 kWh’den 63 kWh seviyesine yükseltilirken güç ise 125 kW (170 PS) olarak açıklanıyor. Tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile satışa sunulan otomobil, WLTP verilerine göre bataryanın yüzde 100 dolu olduğu durumda ortalama olarak 440 km sürüş menzili sunuyor. Şirketin açıklamasına göre yeni IONIQ 5’in şehir içi kullanımındaki menzili ise 613 km’ye kadar çıkabiliyor. Bu sayede araç bir önceki modele göre birleşik kullanımda yaklaşık yüzde 15 daha fazla menzil sunuyor. IONIQ 5’in 0-100 km/s hızlanması ise “Advance” donanım seviyesinde 8,5 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırılmış.