ARA
DOLAR
34,26
0,08%
DOLAR
EURO
37,62
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
2874,26
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
9132,30
0,97%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yeni CUPRA Leon satışa çıktı

CUPRA markasına özgü bir model olarak yeniden tasarlanan yeni Leon Türkiye'de satışa çıktı...

09 Ekim 2024 | 22:52
Yeni CUPRA Leon satışa çıktı

Yeni CUPRA Leon Türkiye'de satışa sunuldu. Modelde ön bölümde köpekbalığı burnundan esinlenilen tasarım, kaputa entegre bakır renkli CUPRA logosu, markanın imza niteliğindeki yenilenen üçgen formlu gündüz sürüş farları, yenilenen Matrix LED far tasarımı dikkat çekiyor. İç kokpitte tamamen yenilenen 12,9” multimedya sistemi ile çeşitli donanım ve dizayn güncellemeleri mevcut. İşte markadan yapılan açıklamaya göre modelin satış fiyatı ve özellikleri:
 

1 İLK MODEL

İLK MODEL Markanın açıklamasına göre ilk etapta 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip otomatik vitesli benzinli motor seçeneği satışa sunulurken; ilerleyen dönemlerde modelin farklı güç ve aktarma seçeneklerine sahip diğer versiyonlarının da pazara sunulması planlanıyor.

2 CEO'NUN YORUMU

CEO'NUN YORUMU İspanyol firmanın Martorell tesislerinde tasarlanarak üretilen yeni CUPRA Leon’la ilgili konuşan CEO Wayne Griffits: “Yeni CUPRA Leon, tüm otomobillerin sahip olması gereken temel unsurları bir araya getiriyor: tasarım, performans ve dinamizm. Yeni Leon, daha çevre dostu bir yaklaşımla yeni nesil güç aktarma organları ve kalitesi iyileştirilmiş malzemelerle geleceği kucaklıyor". dedi.

3 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN Yenilenen soğutma fonksiyonlu 15W gücündeki kablosuz hızlı şarj ünitesi, alüminyum kaplamalı spor pedal seti, uydu (satellite) düğmelerine sahip yenilenen direksiyon simidinin yanı sıra temaları güncellenmiş 10,25” dijital gösterge paneli ve geliştirilmiş bir HMI (insan-makine arayüzü) ile sunulan aydınlatmalı 'Touch Slider' çubuğuna sahip 12,9” boyutundaki daha büyük bilgi-eğlence sistemi; modelin iç bölümünde öne çıkan özellikleri arasında.

4 RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ ‘Mat Magnetic Gri’, ‘Graphene Gri’, metalik ‘Magnetic Gri’, ‘Midnight Siyah’ ve ‘Buzul Beyazı’ gövde renklerine ilave olarak ‘Taiga Gri’, ‘Fiord Mavi’ ile VZ serilerine özel olarak sunulan ‘Mat Century Bronz’ ve ‘Mat Enceladus Gri’ seçenekleri renk paletine eklenmiş durumda.

5 VZ-LINE DONANIMI

VZ-LINE DONANIMI Yeni Leon, CUPRA donanımının yanı sıra ‘VZ-Line’ adlı yeni donanım seviyesine de sahip. Mat siyah/gümüş renginde alüminyum alaşımlı POLAR 19” jantlar, Matrix LED ön farlar, açılabilir cam tavan, subwoofer ile 390 Watt güce sahip yeni 12 hoparlörlü Sennheiser™ Premium Ses Sistemi, dinamik şasi kontrolü (DCC) ile bağımsız arka süspansiyon, adaptif hız sabitleyici (ACC), uzun far asistanı, ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklar, koltuk kafalıklarında CUPRA logoları bulunan 'Bucket' tip koltuklar, siyah/mavi ‘Dinamica’ (nubuk) koltuk döşemeleri, elektrikli ayarlanabilir/hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar özellikleri standart olarak sunuluyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2874,26 0,15%
  • ALTIN ONS 2609,29 0,06%
  • BIST 100 9132,3 0,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,252 -0,021%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37125 0,00036%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97 0,129%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2622 0,0812%
  • EURO/DOLAR 1,094 0,0069%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6232 0,3513%
  • STERLIN/DOLAR 1,3065 -0,04629%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL