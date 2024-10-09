Yeni CUPRA Leon satışa çıktı

Yeni CUPRA Leon Türkiye'de satışa sunuldu. Modelde ön bölümde köpekbalığı burnundan esinlenilen tasarım, kaputa entegre bakır renkli CUPRA logosu, markanın imza niteliğindeki yenilenen üçgen formlu gündüz sürüş farları, yenilenen Matrix LED far tasarımı dikkat çekiyor. İç kokpitte tamamen yenilenen 12,9” multimedya sistemi ile çeşitli donanım ve dizayn güncellemeleri mevcut. İşte markadan yapılan açıklamaya göre modelin satış fiyatı ve özellikleri:



1 İLK MODEL Markanın açıklamasına göre ilk etapta 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip otomatik vitesli benzinli motor seçeneği satışa sunulurken; ilerleyen dönemlerde modelin farklı güç ve aktarma seçeneklerine sahip diğer versiyonlarının da pazara sunulması planlanıyor.

2 CEO'NUN YORUMU İspanyol firmanın Martorell tesislerinde tasarlanarak üretilen yeni CUPRA Leon’la ilgili konuşan CEO Wayne Griffits: “Yeni CUPRA Leon, tüm otomobillerin sahip olması gereken temel unsurları bir araya getiriyor: tasarım, performans ve dinamizm. Yeni Leon, daha çevre dostu bir yaklaşımla yeni nesil güç aktarma organları ve kalitesi iyileştirilmiş malzemelerle geleceği kucaklıyor". dedi.

3 İÇ MEKAN Yenilenen soğutma fonksiyonlu 15W gücündeki kablosuz hızlı şarj ünitesi, alüminyum kaplamalı spor pedal seti, uydu (satellite) düğmelerine sahip yenilenen direksiyon simidinin yanı sıra temaları güncellenmiş 10,25” dijital gösterge paneli ve geliştirilmiş bir HMI (insan-makine arayüzü) ile sunulan aydınlatmalı 'Touch Slider' çubuğuna sahip 12,9” boyutundaki daha büyük bilgi-eğlence sistemi; modelin iç bölümünde öne çıkan özellikleri arasında.

4 RENK SEÇENEKLERİ ‘Mat Magnetic Gri’, ‘Graphene Gri’, metalik ‘Magnetic Gri’, ‘Midnight Siyah’ ve ‘Buzul Beyazı’ gövde renklerine ilave olarak ‘Taiga Gri’, ‘Fiord Mavi’ ile VZ serilerine özel olarak sunulan ‘Mat Century Bronz’ ve ‘Mat Enceladus Gri’ seçenekleri renk paletine eklenmiş durumda.