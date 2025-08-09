İlk üretimin üzerinden 60 yıl geçti

Şirketin açıklamasına göre Avrupa’da ticari işletmelerin kullanımına ilk kez sunulduğu 1965’ten sadece iki yıl sonra Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilmeye başlanan Ford Transit, 60 yaşına girdi. 9 Ağustos 1965’te üretim hattından indirilen ilk Ford Transit’in üzerinden 31 milyon 536 bin dakika geçti. Model, Ford Otosan’ın Gölcük Fabrikası’nda üretiliyor.

Şirket, Transit ile ilgili şu rakamları açıkladı:

"Ford Transit üretimi, 60 yılda 13 milyon adedi aştı. Bu rakam, 365 gün boyunca, 7 gün 24 saat, kesintisiz olarak her 2,5 dakikada bir üretim hattından yeni bir Ford Transit aracının indirildiği anlamına geliyor. Transit, dünyanın en çok satan bir numaralı van’ı oldu. Model, Avrupa ve Türkiye’de 1965’ten bu yana 10 milyon 100 bin adet üretildi. Küresel üretim adedi ise 13 milyonu aştı. 2024 yılında Avrupa’da satılan 1 ton ve 2 ton segmentlerindeki her 5 van’dan 1’i Ford Transit veya Transit Custom oldu. 2024 yılında Avrupa genelinde ortalama olarak her 2 dakikada 1 adet Transit van satın alındı. İkonik Mk1 Transit, yaklaşık 1,7 tona (35 cwt) kadar yük taşıma kapasitesi sunuyordu".

Açıklamaya göre günümüzün Transit panelvanı, 2,4 tonu aşan yük taşıma kapasitesine sahip. Marka açıklamasında "L4H3 gövde seçeneğine sahip olan en büyük Transit model, 15,1 metreküplük yükleme hacmiyle yaklaşık 236 bin adet pinpon topu taşıyabiliyor. Ford SuperVan 4.2’nin elektrikli versiyonu 2.000 PS güç üretiyor. E-Transit’in gelişmiş menzil seçeneği, sürüş menzilini 402 kilometreye kadar çıkarıyor" diyor.