Opel, ağustos ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel’den yapılan açıklamaya göre, ticari araç modellerinde 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Opel’in SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan modeli Mokka, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland’in bazı versiyonları, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde ağustos ayına özel 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçeneği ve KOBİ’lere ek teklifler sunuyor.