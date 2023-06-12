ekonomist.com.tr / Otomotiv veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Sıfır km araçta 2-12 Haziran arasında 35 markanın genel ortalamadaki zam oranı yüzde 8 oldu. Döviz kurundada aynı dönemde yüzde 13'lük artış var. Sıfır km zam oranları aynı dönem içindeki döviz kuru artışının altında kaldı. Zam oranları yüzde 21 ile yüzde 2 arasında değişiyor." dedi.

Hüsamettin Yalçın

Sıfır km araçta yüksek talebe dikkat çeken Yalçın, "Bu talep düşmeyecek. Döviz-faiz-enflasyon üçlemesinde denge bulunmadığı sürece bu zamlar sürecek. İnsanlar otomobili yatırım aracı olarak görmeye devam ediyor.

En düşük sıfır km aracın fiyatı 1 milyon lira seviyesine dayandı. Gayrimenkul alamayanlar otomobil alıyor. Sıfır km araç yok, talep durmuyor. 9-12 ay bekleyip o dönemdeki döviz kurundan satın almayı göze alanlar var." dedi.

Cardata Türkiye, sıfır km araçlarda 2-12 Haziran arasında fiyat artışları listesini hazırladı. İşte 35 markanın 871 modelde zam oranları ve güncel fiyatlar... (Not: Masaüstü için tabloları yeni sekmede açarak orijinal boyutlarıyla ve daha büyük şekilde inceleyebilirsiniz)