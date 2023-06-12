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Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları

Otomotiv markaları listelerine kur güncellemesi yaptı. Dolar/TL'deki yüzde 13'lük artış araç fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Sıfır km'de araç fiyatları yüzde 2 ile 21 arasında arttı. Cardata verilerine göre 2-12 Haziran arasında marka ve model tip bazında 871 araçta yaşanan fiyat değişimleri şöyle...

12 Haziran 2023 | 14:47
Son Güncellenme: 12 Haziran 2023 | 16:16
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Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları

ekonomist.com.tr / Otomotiv veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Sıfır km araçta 2-12 Haziran arasında 35 markanın genel ortalamadaki zam oranı yüzde 8 oldu. Döviz kurundada aynı dönemde yüzde 13'lük artış var. Sıfır km zam oranları aynı dönem içindeki döviz kuru artışının altında kaldı. Zam oranları yüzde 21 ile yüzde 2 arasında değişiyor." dedi.

Hüsamettin Yalçın

Sıfır km araçta yüksek talebe dikkat çeken Yalçın, "Bu talep düşmeyecek. Döviz-faiz-enflasyon üçlemesinde denge bulunmadığı sürece bu zamlar sürecek. İnsanlar otomobili yatırım aracı olarak görmeye devam ediyor.
En düşük sıfır km aracın fiyatı 1 milyon lira seviyesine dayandı. Gayrimenkul alamayanlar otomobil alıyor. Sıfır km araç yok, talep durmuyor.  9-12 ay bekleyip o dönemdeki döviz kurundan satın almayı göze alanlar var." dedi. 

Cardata Türkiye, sıfır km araçlarda 2-12 Haziran arasında fiyat artışları listesini hazırladı. İşte 35 markanın 871 modelde zam oranları ve güncel fiyatlar... (Not: Masaüstü için tabloları yeni sekmede açarak orijinal boyutlarıyla ve daha büyük şekilde inceleyebilirsiniz)

 

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