Otomotiv sektöründen Kasım'da Avrupa'ya rekor ihracat artışı

Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 16,5 olan endüstri, yine birinci sırada yer aldı. Yılın bitmesine bir ay kala endüstrinin ocak-kasım dönemi ihracatı da yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Binek otomobiller ihracatı kasım ayında 8 artışla 1 milyar 230 milyon dolara çıkarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 64 artışla 644 milyon, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon, çekiciler ihracatı da yüzde 101 artışla 182 milyon dolara ulaştı.