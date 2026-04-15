Otomotivde mart freni: Sektörde talep hız kesti

Türkiye'nin online ikinci el ve sıfır araç ilan platformu arabam.com, 2026 yılı mart ayı ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizini paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, şubat ayında 888 bin 689 TL olan ilan fiyatları mart ayında ortalama 901 bin 156 TL oldu.

En çok hangi marka ve modeller ilanlarda görüldü?

arabam.com’un verilerine göre, mart ayında ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla şöyle:

Renault,

Fiat,

Volkswagen,

Ford,

Opel,

Hyundai,

Peugeot,

Toyota, BMW

Citroen.

Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla şu şekilde:

Clio,

Megane,

Egea,

Corolla,

Focus,

Astra,

Passat,

Civic,

Polo,

Corsa.



İlanlarda 1 milyon TL altı araçlar öne çıktı

Öte yandan, arabam.com verilerine göre, mart ayında 600 bin TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 31 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler yüzde 19, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler yüzde 9, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise yüzde 14 oranında pay aldı.

İlanlardaki yaş aralıkları da belli oldu

Mart ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, yüzde 25,7 olarak gerçekleşti. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,4 oldu.

16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,3 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçlar ise yüzde 15,9 oranında pay aldı.

Yakıt tipine göre araçların ilan oranları

Mart ayında LPG’li araçların ilan oranı yüzde 1,3 puan artışla yüzde 18,3 seviyesine yükseldi. Diğer yakıt tiplerinde ise değişimlerin çok sınırlı kaldığı görüldü.

Benzinli araçların ilan oranı yüzde 30,8, dizel araçların ilan oranı yüzde 47,1, elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,4 ve hibrit araçların ilan oranı yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

"Mart ayında fiyatlardaki düşüş hız kesti"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, enflasyondan arındırılmış verilere göre, ilan fiyatlarındaki düşüşün mart ayında da devam ettiğini, ancak bu düşüşün hız kestiğini şöyle ifade etti:

"Enflasyondan arındırılmış verilere baktığımızda, ilan fiyatlarındaki düşüş eğiliminin mart ayında da sürdüğünü ancak bu düşüşün hız kestiğini gözlemliyoruz. Mart ayında özellikle bayram öncesi dönemde piyasada bir hareketlilik yaşandı. Bayram sonrasında ise altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte talepte bir miktar geri çekilme gözlemledik.

Bu dönemde bazı tüketicilerin araçlarını satarak altına yöneldiğini ve araç almak isteyenlerin de beklemeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz. ODMD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre de sıfır araç pazarı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daraldı. Bu göstergeler, piyasadaki yavaşlamayı destekliyor. Önümüzdeki dönemde tüketici yatırım tercihlerindeki değişimler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ikinci el araç talebini etkilemeye devam edecek."