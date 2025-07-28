ARA
ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen bazı modeller

ÖTV artışı sonrası araç piyasasında dalgalanma başladı. Yeni ÖTV düzenlemesi kapsamında otomobil fiyatları yükselirken bazı modellerin fiyatında ise düşüş görüldü. İşte İHA'nın derlemesine göre fiyatında düşüş olan modeller:

28 Temmuz 2025 | 14:33
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 11:26
Geçtiğimiz günlerde, binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. ÖTV artışı sonrası araç piyasasında dalgalanma başladı. İkinci el fiyatları yükselirken, sıfır araçta bazı markalar zam yaptı, bazıları ise kampanyalarla öne çıktı. 

Özellikle elektrikli araçlarda görülen fiyat artışının ardından, Türkiye’de en çok satış yapan markalar, indirime giderek elektrikli araç müşterilerini kendilerine çekmeye yöneliyor.

İHA'nın haberine göre fiyatı düşen otomobil modellerinin bazıları şöyle: Fiat Egea Sedan, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Polo, Volkswagen Taigo, Opel Frontera, Citron C4, Citron C4 X, Opel Corsa, Honda Jazz e:HEV, Citron C3 Aircross SUV ve BYD SEAL U EV.

Fiyatı artan otomobil modellerinin bazıları şöyle: Tesla Model Y Standart Range, Togg T10X, Elektrikli Mini Cooper Countryman, Volkswagen Amarok, Otokar Foton Tundland, Toyota Hilux, BYD Seal U DM-i ve Volkswagen ID.4 125kW Pure.

