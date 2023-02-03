Peugeot Şubat 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre Şubat ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Peugeot'un duyurduğu Şubat 2023 kampanyası şöyle:

1 PEUGEOT 308 Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

2 PEUGEOT SUV 2008 Peugeot SUV 2008 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

3 PEUGEOT SUV 3008 SUV 3008 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

4 PEUGEOT SUV 5008 7 kişilik oturma kapasitesli Peugeot SUV 5008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

5 PEUGEOT 208 Hatchback sınıfındaki Peugeot 208 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

6 PEUGEOT 508 Sedan sınıfındaki Peugeot 508, 160 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.