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Peugeot Şubat 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye, şubat ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için kredi seçeneklerini duyurdu. İşte yapılan açıklama...

03 Şubat 2023 | 09:49
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Peugeot Şubat 2023 kampanyasını duyurdu

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre Şubat ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Peugeot'un duyurduğu Şubat 2023 kampanyası şöyle:

1
PEUGEOT 308

PEUGEOT 308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
2
PEUGEOT SUV 2008

PEUGEOT SUV 2008

Peugeot SUV 2008 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
3
PEUGEOT SUV 3008

PEUGEOT SUV 3008

SUV 3008 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
4
PEUGEOT SUV 5008

PEUGEOT SUV 5008

7 kişilik oturma kapasitesli Peugeot SUV 5008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
5
PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

Hatchback sınıfındaki Peugeot 208 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
6
PEUGEOT 508

PEUGEOT 508

Sedan sınıfındaki Peugeot 508, 160 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
7
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Peugeot Rifter'da 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi imkânı sunuluyor. Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van modelleri de 150 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.
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