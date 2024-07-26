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Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi: İşte fiyatı düşecek modeller

Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı.

26 Temmuz 2024 | 10:01
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 10:02
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi: İşte fiyatı düşecek modeller

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan;


-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,  

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,  

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak. (NTV) 

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Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
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Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
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