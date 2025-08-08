ARA
Şaşırtan hız: 320 km/s ile radara yakalandı! İşte cezası

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki A2 otoyolunda, bir sürücü 320 kilometre hızla radara yakalandı. Bu hız, söz konusu yol kesiminde izin verilen azami hız sınırı olan 120 kilometrenin yaklaşık üç katıydı.

08 Ağustos 2025 | 14:47
Kimliği ve yaşı açıklanmayan sürücünün Porsche Panamera marka aracıyla temmuz ayı sonunda yaptığı hız ihlali, polis tarafından duyuruldu. 

CNN'in haberine göre Magdeburg Emniyet Müdürlüğü, sürücüye 900 euro (1.000 dolar) para cezası kesildiğini, ehliyetinden iki ceza puanı düşüldüğünü ve üç ay boyunca araç kullanmasının yasaklandığını açıkladı.

Polis, ihlali tespit eden cihazın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız olarak 321 kilometre/saat ölçüm yaptığını bildirdi.

Almanya'nın otoyolları, bazı kesimlerinde hız sınırı bulunmaması nedeniyle dünyada dikkat çekiyor. Ancak otoyol ağının büyük bir bölümü sabit ya da geçici hız limitlerine tabi. 

A2 otoyolu da bu kapsamda, yoğun trafiğe sahip olduğu ve sık sık yol çalışması yapıldığı için sınırlamalara dahil edilen güzergâhlardan biri olarak biliniyor.

