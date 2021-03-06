Suzuki’den yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında, ortalama 4,1 litre yakıt tüketimi sunan ve zengin standart güvenlik donanım özellikleri bulunan otomatik vitesli Suzuki Swift Hibrit’e 189 bin 900 TL satış fiyatıyla sahip olunabiliyor.

Mart ayındaki kampanyada Swift Hibrit için 80 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

“4×4 Bizden” uygulaması kapsamında 4×2 fiyatına en yüksek donanım seviyesindeki ALLGRIP 4×4 sürüş sistemli Suzuki Vitara, Mart ayına özel 330 bin 800 TL veya 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Açıklamaya göre Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Türkiye’de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor. AA