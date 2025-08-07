Sıcak havalarda konfor için tercih edilen terliklerle direksiyon başına geçmek, sanıldığından daha büyük riskler taşıyabiliyor. Hem kazalara davetiye çıkaran hem de para cezasıyla sonuçlanabilen bu davranışın sürücüler için ciddi sonuçlar doğurabileceği söyleniyor. Terlikle araba kullanmak yasak mı? Terlikle araba kullanmanın cezası var mı?
1 TERLİKLE ARABA KULLANMANIN CEZASI VAR MI?
2025 yılı itibarıyla, sürüş güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunanlara uygulanabilecek idari para cezası 2.168 TL’ye kadar çıkabiliyor. Terlikle araç kullanmak, doğrudan bir yasak kapsamına girmese de sürücünün kontrolü kaybetmesine neden olabilecek bir unsur olarak değerlendirilirse cezai yaptırım uygulanabiliyor.
2 TERLİKLE ARABA KULLANMAK YASAK MI? YASA NE DİYOR?
Türkiye’de geçerli olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, terlikle araba kullanmayı açıkça yasaklayan bir hüküm içermiyor. Ancak bu, tamamen serbest olduğu anlamına da gelmiyor. Kanunun 47. maddesine göre, sürücülerin trafikte güvenliği tehlikeye atacak davranışlardan kaçınması gerekiyor. Bu kapsamda, giyilen terlik eğer sürüş esnasında kontrol kaybı yaşanmasına sebep olabilecek nitelikteyse, bu durum ceza gerektiren bir ihlal olarak değerlendirilebiliyor.
3 RİSKLERE DİKKAT!
Terliklerin fren ve gaz pedallarına takılarak tehlikeli kazalara neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Ayağın terlikten kayması veya ani fren anlarında terliğin ayaktan çıkması, sürücünün araca olan hakimiyetini yitirmesine yol açabilir. Bu da hem sürücü hem de trafikteki diğer kişiler için büyük risk oluşturur.