Terlikle araba kullanmak yasak mı? Terlikle araba kullanmanın cezası var mı?

Türkiye’de geçerli olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, terlikle araba kullanmayı açıkça yasaklayan bir hüküm içermiyor. Ancak bu, tamamen serbest olduğu anlamına da gelmiyor. Kanunun 47. maddesine göre, sürücülerin trafikte güvenliği tehlikeye atacak davranışlardan kaçınması gerekiyor. Bu kapsamda, giyilen terlik eğer sürüş esnasında kontrol kaybı yaşanmasına sebep olabilecek nitelikteyse, bu durum ceza gerektiren bir ihlal olarak değerlendirilebiliyor.