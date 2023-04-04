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  • Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu: Tesla siparişi nasıl veriliyor?

Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu: Tesla siparişi nasıl veriliyor?

Uzun süredir Türkiye pazarına giriş hazırlığı yapan Tesla bugünden itibaren resmen faaliyete başlıyor. Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıkıyor. Tesla Model Y'nin tahmini Türkiye satış fiyatı da ortaya çıktı. İşte detaylar:

04 Nisan 2023 | 01:11
Son Güncellenme: 04 Nisan 2023 | 01:16
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Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu: Tesla siparişi nasıl veriliyor?

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye’de bugünden itibaren resmi olarak faaliyetlere başlıyor. Tesla dün Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.  Şu an için satılacak tek model Model Y...  Peki, Tesla Türkiye satış fiyatı tahmini olarak ne kadar? Aracı test eden gazeteci Emre Özpeynirci Tesla Model Y ile ilgili en çok merak edilen soruları şöyle yanıtlıyor:

1
TESLA SATIŞI NASIL YAPILACAK?

TESLA SATIŞI NASIL YAPILACAK?

Türkiye’de satışlar sadece online olarak bugün başlayacak, tek satılacak model Berlin’de üretilen C-SUV sınıfında yer alan Model Y olacak.
2
TESLA TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

TESLA TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

3 farklı versiyona sahip olacak Model Y’nin 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1.548.732 TL, LongRange isimli çift motorlu dört çeker ve 544 km menzilli versiyonunun fiyatı 1,619,532 TL, Performance isimli yine çift motorlu 4 çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1,778,832 TL’den başlayacak. Fiyatlar bugün için tahmini fiyatlar. Kesin fiyat teslimata yakın bir zamanda sunulacak. Kura yok. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olacak, teslimatlar mayısta başlayacak.
3
TESLİMATLAR NASIL YAPILACAK?

TESLİMATLAR NASIL YAPILACAK?

Tüm Türkiye için teslimatlar mayısta sadece İstanbul Kanyon ve Akasya AVM'den yapılacak. Teslimat öncesi Merter'de Tesla servisi hizmete girecek.
4
TESLA ŞARJ ÜCRETİ NE KADAR?

TESLA ŞARJ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da 30 Supercharger istasyon bugün itibarıyla devreye girecek. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Teslamodelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında, diğer EV'ler için 8,6 TL olacak.
5
2023'TE NE KADAR ARAÇ GETİRİLECEK?

2023'TE NE KADAR ARAÇ GETİRİLECEK?

2023'te ne kadar araç getirileceği açıklanmadı ama Berlin'de haftada 5 bin adet üreten fabrikanın talebe yetişeceğinin altı çizildi.
6
DİĞER MODELLER

DİĞER MODELLER

Model 3, Model S ve Model X'in Türkiye'ye gelmesi ise piyasa koşullarının düzelip, ABD ve Çin'e uygulanan ek vergilerin durumuna bağlı.
7
OTOPİLOT ÖZELLİĞİ

OTOPİLOT ÖZELLİĞİ

Tüm versiyonlarda standart otopilot özelliği yer alacak. FSD (full self driving) isimli gelişmiş otopilot ise mayıs ayında teslimata kadar hazır hale gelecek.
8

BTK'nın onayıyla tüm modellerde Berlin'de takılan yerli sim kartları olacak, katma değerli hizmetler çalışacak.
9

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