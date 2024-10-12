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Togg Ekim 2024 kampanyasını duyurdu

Togg, eylül ayında başlattığı mevcut T10X versiyonları için geçerli 700 bin lira krediye sıfır faizli 12 ay kampanyasını ekim ayında hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için sürdürdüğünü duyurdu.

12 Ekim 2024 | 19:39
Togg Ekim 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOGG, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar için anlaşmalı bankalarda 700 bin lira krediye sıfır faizle 12 ay vade ya da yüzde 2,29 faiz oranıyla aylık 35 bin 607 liralık geri ödemeye 30 ay vade seçeneği sunuyor.
  • Kurumsal kullanıcılar için, 700 bin lira sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra 700 bin lira krediye 24 ay vade ve yüzde 1,49 faiz oranıyla aylık 35 bin 209,22 lira geri ödeme imkanı mevcut.
  • Ayrıca, 36 ay vade için yüzde 2,19 faizle aylık 28 bin 801 lira, 48 ay vade için ise yüzde 2,49 faizle aylık 25 bin 766 liralık geri ödeme seçenekleri yer alıyor.

Açıklamaya göre kullanıcılar satın aldıkları T10X’lerde donanımsal hazırlığı standart olarak sunulan yoğun trafik pilotu, adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı ek özelliklerini de 1 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilirken, bu tarihten sonra kullanmaya devem etmek istenilirse Trumore uygulamasından satın alarak aktif hale getirilebilecek.

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Borsada bir hisse için yakın izleme pazarı kararı
Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
QNB Finansbank’ın (QNBFB) unvanı değişti: Yeni isim...
KARDEMİR kazandığı ihaleyi duyurdu
Borsanın yeni şirketi temettü kararını açıkladı
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GERİ
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