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Alpine A390_β görücüye çıktı: İçi böyle görünüyor

Alpine, A290 modelinin ardından tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli olan A390_β gösteri aracının ön tanıtımını gerçekleştirdi.

12 Ekim 2024 | 14:48
Son Güncellenme: 12 Ekim 2024 | 15:00
Alpine A390_β görücüye çıktı: İçi böyle görünüyor

Markadan yapılan açıklamaya göre 5 koltuklu bir Coupe SUV modeli olan A390_β, Alpine’in motor sporları tecrübesini günlük kullanıma taşıdığı ikinci modeli oldu. Alpine A390’ın, seri üretimine 2025 yılından itibaren başlanacak. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin fotoğrafları

1 ÖN TANITIM PARİS'TE

ÖN TANITIM PARİS'TE Alpine’in elektrikli modellere geçiş hamlesini simgeleyen Dream Garage serisinin ikinci modeli olan A390_β modelinin ön tanıtımı Paris’te gerçekleştirildi. Dream Garage’ın ilk modeli olan A290’ın tanıtımının ardından, şimdi de Coupe SUV modeli A390’ın konsept aracı tanıtıldı.

2 2025'TE ÜRETİME BAŞLAYACAK

2025'TE ÜRETİME BAŞLAYACAK 5 koltuklu bir Coupe SUV olarak tasarlanan A390_β Alpine’in gelecek vizyonunda yer alan spor fastback yaklaşımının ön gösterimi niteliğinde. Alpine, A390_β modeli için 2025 yılından itibaren Fransa’daki tarihi Dieppe fabrikasında seri üretime başlayacak.

3 DIŞ TASARIM

DIŞ TASARIM Dış tasarımında su damlasından ve jantlarında ise kar tanelerinin kristal görünümünden ilham alınan modelde, Alpine Mavisi renginin ve ışık oyunlarının hareketlilik katması hedeflenmiş. Ön ve arka aydınlatma şeridinin altında "Kozmik Toz" adı verilen ışıklı üçgenler var. Aydınlatmalı ışık şeridi 80 mm uzatılabiliyor veya geri çekilebiliyor. Böylece A390_β'nın "kısa kuyruklu" tasarımdan "uzun kuyruklu" tasarıma dönüşmesini sağlaması hedeflenmiş. A390_β'nın dış tasarımı, seri üretimi yapılacak modelin dış tasarımına %85 oranında sadık kalacak şekilde tasarlandı.

4 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN A390_β'nın iç mekânı, Alplerden ilham alan bir dağ manzarası gibi bembeyaz bir renkte tasarlanmış. Kapıları zıt yönde açılan ve B sütunu olmayan modelde, kokpit sürücüye “bütünleşme” deneyimi vadediyor. Direksiyonun hemen arkasında, arka arkaya yerleştirilen üç cam panelle sürüş bilgilerinin dinamik ve çok boyutlu okunması için holografik bir etki hedeflenmiş.

5 DİREKSİYON VE BUZ KRİSTALİ

DİREKSİYON VE BUZ KRİSTALİ A390_β'nın direksiyonu Formula 1'den ilham alınarak tasarlandı. A390_β'yı çalıştırmak için, direksiyonun tam ortasına anahtar işlevi gören bir buz kristali yerleştiriliyor. Alpine tasarım ekibi, A390_β sürücü koltuğunu geliştirirken bir Formula 1 yarış koltuğundan yararlandı. Koltuk, günlük kullanım ya da sportif kullanım olmak üzere iki tür kullanım için iki ayrı sürüş pozisyonu sunuyor. Günlük kullanımda koltuk pozisyonu daha yüksek ve pedallar yere daha yakınken; sportif kullanımda ise F1 konumunu alıyor, pedallar yükseliyor ve direksiyon sertleşiyor.

6 KOLTUK TASARIMI

KOLTUK TASARIMI Alpine tasarım ekibi, A390_β sürücü koltuğunu geliştirirken bir Formula 1 yarış koltuğundan yararlandı. Koltuk, günlük kullanım ya da sportif kullanım olmak üzere iki tür kullanım için iki ayrı sürüş pozisyonu sunuyor. Günlük kullanımda koltuk pozisyonu daha yüksek ve pedallar yere daha yakınken; sportif kullanımda ise F1 konumunu alıyor, pedallar yükseliyor ve direksiyon sertleşiyor.

7 GELECEKTE

GELECEKTE Şehirde sportifliği yeniden yorumlayan A290 modelinin ardından A390, 5 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip sportif bir fastback ile A110 sürüş deneyimini hayata geçirmeyi hedefliyor. Alpine'in gelecekteki spor fastback otomobili A390, Ampere'in AmpR Medium platformunun büyük ölçüde değiştirilmiş bir versiyonunu temel alarak elektrikli olarak tasarlanacak. Bu sportif fastback, biri önde ve ikisi arkada olmak üzere Alpine tarafından geliştirilen üç adet elektromotora ve dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemine de sahip olacak. Güç aktarımı, Alpine mühendisleri tarafından geliştirilen “Aktif Tork Yönlendirme” akıllı tork yönetim sistemi tarafından yönetilecek.

8 Alpine A390_β

Alpine A390_β

9 Alpine A390_β

Alpine A390_β

10 Alpine A390_β

Alpine A390_β

11 Alpine A390_β

Alpine A390_β
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