Şirket, Togg modelleri için farklı kredi tutarları belirliyor:

T10F V2 modeli için: 900 bin TL'ye kadar kredi veriyor. 12 ay vadeli bu kredide faiz oranı yüzde sıfır. Aylık taksit tutarı ise 75 bin TL yapıyor.

T10X V2 modeli için: 650 bin TL'ye kadar kredi imkanı tanıyor. Yine 12 ay vade ve sıfır faizle sunulan bu seçenekte aylık 54 bin 167 TL ödemeniz gerekiyor.