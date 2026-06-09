Togg, haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni fiyatlarını ve kredi seçeneklerini paylaştı. Şirket, bu ay hem bireysel hem de kurumsal alıcılar için faizsiz kredi imkanı sunuyor.
1 Modellere göre faizsiz kredi seçenekleri
Şirket, Togg modelleri için farklı kredi tutarları belirliyor:
T10F V2 modeli için: 900 bin TL'ye kadar kredi veriyor. 12 ay vadeli bu kredide faiz oranı yüzde sıfır. Aylık taksit tutarı ise 75 bin TL yapıyor.
T10X V2 modeli için: 650 bin TL'ye kadar kredi imkanı tanıyor. Yine 12 ay vade ve sıfır faizle sunulan bu seçenekte aylık 54 bin 167 TL ödemeniz gerekiyor.
2 Şirketler için tamamı kredili Togg fırsatı
Filo kurmak isteyen şirketler için de özel bir kampanya var. En az 5 adet araç alan kurumsal firmalar, T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More modellerinde aracın tamamına kredi kullanabiliyor. Bu kampanyada ilk ödeme olarak 671 bin TL peşinat vermek Togg sahibi olmak için yetiyor.
3 Güncel Togg fiyat listesi
Togg modellerinin haziran ayı satış fiyatları ise şu şekilde:
T10X Modelleri:
V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL
T10F Modelleri:
V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
V2 4More: 3.217.857 TL
5 "Tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 11 arttı
Ocak-mayıs döneminde "tam elektrikli" otomobil satış adedi, yüzde 11 artışla 65 bin 805 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15'ten yüzde 18,5'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 28,9'dan yüzde 33,4'e yükseldi.
Bu dönemde "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında toplam pazarın yüzde 52'si, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştu.
6 Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 oldu
ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişini sürdüren Togg, iki modeliyle yılın ilk 5 ayında Türkiye pazarında ilk iki sırada yer aldı.
Togg T10X, yılın 5 aylık döneminde 9 bin 70 satışla ilk sırada bulunurken diğer modeli T10F de 7 bin 675 satışla ikinciliğe yerleşti. Bu dönemde Togg'un toplam satışı 16 bin 745 olarak kaydedildi, markanın elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 oldu.
Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 13 bin 513 Togg T10X satışı gerçekleşti.
Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında ocak-mayıs döneminde Togg T10X ve T10F'nin ardından satışlarda 5 bin 692 ile KG Mobility Torres üçüncü, 5 bin 435 ile MINI Countryman dördüncü ve 3 bin 395 ile Tesla Model Y beşinci olarak sıralandı.