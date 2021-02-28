Toyota, bahar kampanyasında modellerini indirimli satışa sunacak. Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer alırken, Toyota plazalara gidenlerin fiyat teklifleri de alabileceği; stoklarla sınırlı kampanyaya özel tüm Toyota plazaların ilk hafta saat 20.00’ye kadar açık olacağı belirtildi.

– “Pazar payımızı artıracağımızı öngörüyorum”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

“Baharın gelişi ve herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bugünlerde ‘Çılgın Bahar Kampanyası’ ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize, teknolojisi, donanımları, sürüş keyfi, ikinci el değeri ve çevreci özellikleriyle öne çıkan modellerimize sahip olmak için büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylelikle daha çok kişi Toyota kalitesi ile buluşacak ve Toyota sevdalısı olacak.”

Ocak ayına rekor satışla başladıklarını, şubat ayında da hedeflerine ulaştıklarını aktaran Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Avrupa emisyon normlarına uygun koşulları taşıdığımız için Toyota olarak avantajlı konumdayız. Özellikle filolarını karbon ayak izini azaltmak amacıyla çevreci araçlarla değiştirmek isteyen kurumlardan büyük talepler alıyoruz. Şu an sadece filo için 28 bin adet sipariş almış durumdayız. Bu yıl CDV modelimiz olan Proace City’nin de ürün gamına katılmasıyla tüm segmentlerin yüzde 75’ine hitap ederken, hafif ticari araç pazarında iddiamızı daha da güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tüm bu veriler ışığında bu yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum.”