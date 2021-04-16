Toyota Yaris için 75.000 TL’ye 12 ay, %0,69 faiz imkanı sunuluyor. Kampanya detayında, “İlgili kampanya satışı yapılan 2021 model yılı Yaris Benzinli modelleri Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı% 11,50 ve tahsis ücreti 393,75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336,00 TL olarak geçerlidir” bilgisi var. Kampanya 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli.