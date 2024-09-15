Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği markanın açıklamasına göre elektrikli ticari araç eDeliver 5 iki farklı şasi seçeneğiyle yollara çıkıyor. İşte açıklamanın detayları ve modelin satış fiyatı:

1 ÖZELLİKLER Açıklamaya göre 120 kW güç ve 240 Nm tork üreten elektrik motoruyla gelen eDeliver 5, 10.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanma performansı ve 489 kilometrelik WLTP şehir içi menziline sahip. 64 kWh’lik yüksek kapasiteli inceltilmiş bataryası (14 cm) ile gelen eDeliver 5, yüzde 85’e varan kullanım maliyeti hedefinde.

2 DOLUM SÜRESİ Açıklamaya göre Modelin batarya doluluğu, 11 kW’lık üç fazlı AC şarj istasyonlarında yüzde 20’den 80’e 4 saatte ulaşırken, 70 kW'lık DC şarj istasyonlarında 36 dakikada yüzde 20’den 80 batarya doluluk oranına ulaşılabiliyor.

3 2 ŞASİ TİPİYLE SUNULUYOR MAXUS eDeliver 5, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı şasi tipiyle sunuluyor. Kısa şasili versiyonunda sunulan 4800 mm uzunluk, 1874 mm genişlik ve 1960 mm yüksekliğe sahip. 3100 mm’lik dingil mesafesiyle de dikkat çeken araç 6.6 metreküplük yükleme hacmine ve 1200 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip. MAXUS eDeliver 5, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı şasi tipiyle sunuluyor. Kısa şasili versiyonunda sunulan 4800 mm uzunluk, 1874 mm genişlik ve 1960 mm yüksekliğe sahip. 3100 mm’lik dingil mesafesiyle de dikkat çeken araç 6.6 metreküplük yükleme hacmine ve 1200 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip. Model, 180 derece açılır arka kapılar ve her iki tarafta da yer alan sürgülü yan kapılar yükleme-boşaltma işlemlerinde kolaylık hedefliyor.

4 2. SEÇENEK VE DONANIM MAXUS eDeliver 5’in uzun şasili versiyonu ise 5250 mm’lik uzunluk, 7.7 metreküp yükleme hacmi ve 1265 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip. Aracın standart donanımında 7 inçlik dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, 360 derece çevre görüş sistemi, ısıtmalı koltuklar, klima, adaptif hız sabitleyici, elektronik park freni (EPB), akıllı uzun far asistanı ve elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı yan aynalar yer alıyor.

5 GÜVENLİK Güvenlik Yeni MAXUS eDeliver 5’in özel standart güvenlik özellikleri içerisinde; ACC (Adaptif Hız Sabitleyici), FCW (Ön Çarpışma Uyarısı) ve AEB (Otomatik Acil Durum Frenlemesi), LDW (Şeritten Ayrılma Uyarısı), LKA (Şerit Takip Asistanı), ELK (Acil Durum Şeritte Tutma Sistemi), SLIF (Hız Limiti Bilgisi), IHC (Akıllı Uzun Far Asistanı) DSM (Sürücü Durumu İzleme) sistemleri yer alıyor.