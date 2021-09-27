İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo, logosunu yeniledi. Volvo’nın dijital ve elektrik odaklı bir geleceğe işaret eden logosu ilk kez facebook’ta ortaya çıktı.

İlk Volvo, 14 Nisan 1927’de İsveç’te Göteborg fabrikasından çıkmıştı. Volvo’nun demiri simgeleyen logosu da o yıllara dayanıyor. 97 yıllık tarihindeki 7. logo değişimini yapan Volvo’nun logosundaki son değişiklik 2016 yılında yapılmıştı. Firma, yeni logosunun yeni araçlarda ne zaman kullanılacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.