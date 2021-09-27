İngiliz müzayede evi Christie's, Orhan Gazi’nin padişah olduğu 1326 yılından 2. Selim’in 1574'teki vefatına kadar 250 yıllık tarihi kapsayan dönemden...Daha fazla oku
GooCommerce, müşteri nabzının dijitalde attığını bilen ve işini dijitale taşımak isteyen işletme ve markaların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir platform.Daha fazla oku
Girişimciliğin artması ve özellikle pandemi döneminde uzaktan esnek çalışma modelinin yerleşmesinin etkisi, doğrudan satış sektöründe de görüldü.Daha fazla oku
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun sonbaharda daha da yükselmesini beklediklerini söyledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine...
Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için partiler arasında zorlu koalisyon pazarlığı başlayacak. Peki, Almanya'nın yeni Başbakanı kim...
Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce konutun kamulaştırılması için yapılan referandumdan “evet” çıktı. Nüfusu 3,6 milyon olan Berlin’de yaklaşık 1,8 milyon kayıtlı...
Almanya'da Federal Seçim Kurulu, 20. Dönem Federal Meclisin oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını açıkladı. Maliye Bakanı Olaf...
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