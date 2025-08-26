Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura Çekilişleri ve Sonuç Duyurusu

Çekiliş Süreci: Kura çekilişleri, MEB’in e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Bu yöntem, okul idarecilerinin veya öğretmenlerin sürece manuel müdahalesini engelleyerek adil bir dağılım sağlamaktadır.

Sonuç Tarihi: Kura sonuçlarının, okulların açılış tarihi olan 8 Eylül 2025'ten hemen önce, e-Okul sistemi üzerinden velilere duyurulması bekleniyor.

Veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak çocuklarının hangi şubede ve hangi öğretmenle eğitim göreceğini kolayca öğrenebileceklerdir.