Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ile velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı şube belirleme kura sonuçlarına odaklandı.
MEB 2025-2026 SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in önceki yıllardaki uygulamalarına benzer şekilde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıflarının belirleneceği kura çekimlerinin 27, 28 ve 29 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılması bekleniyor.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimleri, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde veliler tarafından merakla bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde, bu yıl da kura çekilişlerinin e-Okul sistemi üzerinden yapılması planlanıyor.
Kura Çekilişleri ve Sonuç Duyurusu
Çekiliş Süreci: Kura çekilişleri, MEB’in e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Bu yöntem, okul idarecilerinin veya öğretmenlerin sürece manuel müdahalesini engelleyerek adil bir dağılım sağlamaktadır.
Sonuç Tarihi: Kura sonuçlarının, okulların açılış tarihi olan 8 Eylül 2025'ten hemen önce, e-Okul sistemi üzerinden velilere duyurulması bekleniyor.
Veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak çocuklarının hangi şubede ve hangi öğretmenle eğitim göreceğini kolayca öğrenebileceklerdir.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler için ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak.