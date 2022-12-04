Yeni DS 4 Performance Line Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

DS Automobiles, premium kompakt sınıftaki DS 4 modelinin yeni versiyonu olan Performance Line’ı Türkiye’de satışa sunmaya başladı.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

DS Automobiles açıklamasına göre DS 4 Performance Line, BlueHDi 130 motor seçeneği ile 1 milyon 132 bin 100 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Açıklamada DS 4 Performance Line’nın kapsamlı donanımları arasında lüks ve teknolojinin kombinasyonunda bir deneyim yaşatmasının amaçlandığı belirtiliyor.

DS 4 Performance Line’a özel tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik MINNEAPOLIS Hafif Alaşım Jantlar, Siyah Dış Tasarım Paketi ile kombine edilmiş.

DS Automobiles’in açıklamasına göre markanın tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri, bu paket kapsamında siyah renkli sunuluyor. Alcantara, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca Performance Line işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme dikkat çekiyor. İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de bulunuyor.

Açıklamaya göre bu donanımlara ek olarak, DS MATRIX LED VISION Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde yeni DS 4 Performance Line kişiselleştirebiliyor.

“SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada”

Şirketten yapılan açıklamaya göre DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışı hedefliyor. 1,83 metrelik genişliği, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip. Profilde gizli kapı kolları ile yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler arasında uyum hedeflenmiş. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor. Bu sayede aracın görkemli bir görünüme sahip olması amaçlanmış. DS 4, ikisi yeni olmak üzere 7 farklı renk seçeneğine sahip.

Açıklamada şu bilgiler veriliyor. “Türkiye’de BlueHDi 130 motor seçeneği ile sunulan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,9 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkati çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi oldu. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor”.

