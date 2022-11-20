Avrupa atağını online kanalla başlattı

0

Ayakkabı sektörü son yıllarda hem iç pazarda hem de yurtdışında atılım sürecinde. İç pazarda pandeminin ardından ertelenen talep sektörü hareketlendirirken, ihracatta büyüme ivmesi yukarı yönlü gidiyor.



AB segmenti ayakkabıda Türkiye'nin pazar lideri olan Derimod ise son dönemin hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Ümit Zaim'in temellerini attığı Derimod, deri montla yakaladığı başarıyı şimdi de ayakkabıya taşımayı hedefliyor.



Derimod'un ikinci kuşak temsilcisi Murat Zaim, bu doğrultuda bir büyüme stratejisi izlediklerini söylüyor. Derimod'un Türkiye'de üretilen deri ceketi 30 yıl önce dünya markası yaptığını belirten Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, yönetimde ikinci kuşak olarak ayakkabıda aynı başarıyı elde etme hedefiyle yola çıktıklarını söylüyor.



Şirket, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü online kanallar üzerinden Avrupa'ya açılma projesini de Almanya ile başlattı. Zaim, "Avrupa bizim için en zor pazarların başında geliyordu. Bu zor pazara önce online satış kanalları üzerinden girmeyi planladık.



Derimod olarak bu yıl toplam ciromuzun yüzde 20'sini online satışlardan elde edeceğimizi öngörüyoruz. Almanya'dan başladığımız Avrupa açılımı ile birlikte önümüzdeki yıldan itibaren online satışlarımızın yüzde 20'sini yurtdışından sağlamayı hedefliyoruz” diyor. Şirket, 1 milyar TL ile başladığı 2022 yılı ciro hedefini 2 milyar TL'ye çıkardı.