Kanser farkındalığı yaratmak hedefleniyor
130 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan global bir biyofarma şirketi olan Bristol Myers Squibb’in (BMS) Türkiye’de 20 yılı aşan bir geçmişi var.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
İki yıldır çift haneli büyüyen BMS Türkiye’nin bu yıl da benzer bir büyüme göstererek 300-350 milyon TL ciroya ulaşması bekleniyor.
BMS Türkiye, globalde Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesine bağlı. Bunun içinde Türkiye’nin büyüme ve fırsatlar anlamında ikinci sırada yer alıyor.
BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkçı, Türkiye’de de klinik çalışmalar yürüttüklerini 2020 içerisinde üç yeni araştırmayla çalışma sayısını 15’e çıkaracaklarını söylüyor.
Kaşıkçı, kadın istihdamını destekleyen bir şirket olduklarından da bahsediyor. Öyle ki şirkette yönetici pozisyonlarında görev alanların yüzde 70’i, yönetim kurulunun ise tamamı kadınlardan oluşuyor.
Bu oran, Türkiye ve dünya ortalamasının oldukça üstünde. Şirket Türkiye’de kanser farkındalığı yaratmak için de bir çalışmalar yürütüyor. www.icindeogucvar.com bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bir proje.
İpsos ile Türkiye’nin 12 farklı şehrinden bin 320 katılımcıyla Türkiye’yi temsil eden bir kanser farkındalık araştırması gerçekleştirildi. Bu yapılan araştırmada görüldü ki, Türkiye’de kanser farkındalığı olması gerekenin çok altında.
Bu araştırma sonuçlarından hareketle, BMS, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve hasta derneklerinin iş birliğiyle çalışma başlattı.
Hem kanser farkındalığını artırmak hem de kanser hastaları ve hasta yakınlarının kanserle ilgili aradıkları doğru bilgileri bulabilecekleri referans bir kaynak yaratmak için www.icindeogucvar.com platformu oluşturuldu.
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