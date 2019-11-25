Marka bilinirliğini artırdı
Sponsorluk ve iletişim çalışmalarıyla son iki yılda marka bilinirliğini iki basamak artiran PETLAS, yatırımlarım da sürdürüyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
30 milyon dolara mal olacak geri dönüşüm tesisi 2020’de devreye alınacak. Tesis, cari dengeye yıllık 20 milyon dolar katkı sağlayacak.
1976 yılında askeri amaçlı lastikler için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan PETLAS, 2005 yılında Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO) bünyesine katıldı.
Binek araç lastiğinden uçak lastiğine, zirai lastiklerden iş makinesi lastiklerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirketin 3 binin üzerinde ürün çeşidi var.
MARKA BİLİNİRLİĞİ ARTTI
10 yıldır üretime yönelik yatırımlar gerçekleştiren PETLAS, 2015 yılından bu yana markalaşma çalışmalarına da hız verdi. Kısa bir süre önce GFK’nın yaptığı bir marka bilinirliği araştırmasında üçüncü sıraya yükseldi.
AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, iki yıl önce aynı araştırmada beşinci sırada yer aldıklarını ve hızlı bir yükselme gösterdiklerini söylüyor. Bu gelişmede iletişim çalışmalarına ağırlık vermelerinin etkisinin büyük olduğunu da ifade ediyor.
Şirket son yıllarda geleneksel mecraların yanı sıra dijitalde de etkinliğini artırdı. Reynmen ile bu yıl bir müzik çalışması oldu ve etkileşimi Youtube’ta kısa sürede 9 milyona dayandı.
Özürün, “Bilinirliğimiz tüketime de yansıdı. Önümüzdeki beş yılda listenin en üstüne çıkarız diye düşünüyoruz” diyor.
Ralli lastiği üretimi konusunda da yoğun çalışmalar yürüten şirket, Türkiye’de motor sporları yarışlarının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Şirket, bu alana yönelik yoğun AR-GE çalışmaları yürütüyor.
Erkal Özürün, bu lastiklerin satıştan ziyade yarış için üretildiğini söylüyor. Özürün, “En az iki yıl Türkiye’de yarıştıktan sonra bu lastikleri iç ve dış pazarlarımızda satışa sunabiliriz.
Yarış lastiklerinin tanesi 300 Euro. Biz aynı performanstaki lastikleri üçte bir fiyatına temin edebileceğiz” diyor.
Şirket ayrıca üç yıldır Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ adında bir proje yürütüyor. Proje kapsamında motor sporlarında yetenekli gençlerin keşfedilmesi hedefleniyor.
20 MİLYON DOLARLIK KATKI
Öte yandan şirkette yeni yatırım hamleleri de söz konusu. 30 milyon dolarlık yatırımla sıfır atık projesine ve cari dengeye katkı sağlanacak.
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin bu alandaki en büyük entegre geri dönüşüm tesisi kurulacak.
Tesis, sanayinin kauçuk ihtiyacını karşılamak ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının geri dönüştürülmesini sağlayacak.
Üretime 2020’de başlaması planlanan tesiste, Türkiye’de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte biri, otomotiv yan sanayi, ayakkabı, konveyör gibi farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham maddeye dönüştürülecek.
Erkal Özürün, Türkiye’de stratejik sektörlerde üretim gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının her yıl 11 bin ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi ithal ettiğini söylüyor.
Özürün, “AKO Grup yatırımıyla hayata geçirilecek tesis, bu ham maddenin atık dönüşümüyle elde edilmesini sağlayacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin cari açığın giderilmesine yılda 20 milyon dolarlık katkı sağlayacağını öngörüyoruz” diyor.
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