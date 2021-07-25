DO’lerin başında mobil ve dijital pazarlamada oyunun kurallarını değiştiren 2019 yılında kurduğu Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile birlikte bu kez teknoloji ve dijital dünyada erkek egemen istihdama karşı mücadele veriyor.

Pandemi ile birlikte yaşamın her alanında teknolojinin baş döndürücü değişimine daha çok tanık oluyoruz. Dünya böyle bir dönüşüm geçirirken, ne yazık ki kadınlar oyun dışına itilmiş durumda. Nasıl mı? Örneğin dünyada teknolojinin merkezi olarak adlandırılan, hayatımıza yön veren tüm mobil ve dijital uygulamaların anavatanı Silikon Vadisi’nde teknoloji üretenlerin sadece yüzde 3’ünü kadınların oluşturduğunu biliyor muydunuz?

Elbette tek sorun sadece bu değil. Açıklanan raporlara göre, teknoloji sektöründeki kadın istihdamı yüzde 25 seviyelerinin üstüne çıkamıyor. Ayrıca bunların büyük çoğunluğunun teknoloji üretiminde olmadığını da ekleyelim.

Ülkemizde de durum farklı değil. Teknoloji dünyasında olan her 10 kişiden sadece biri kadın. Bunların ağırlığı yönetimde olanlar, CEO’lar, pazarlama ve iletişim alanında görev alanlar. Mutfağa baktığımızda ise sadece yüzde 2’si, yani 2 ila 3 bin kadın bugün Türkiye’de teknolojinin mutfağında…

DİJİTAL PAZARLAMA

İşte Türkiye’de bu resmi değiştirmek, “Kadından yazılımcı, teknoloji üreticisi ve mobil uygulama üreticisi olmaz” diyen ve önyargıları kırmak için yola çıkan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), iki yıl gibi kısa sürede önemli başarılara da imza attı.

Derneğin başında ise mobil teknoloji ve dijital pazarlama alanından tanıdığımız Zehra Öney bulunuyor. 2000’li yıllarda Turkcell ve Mobilera’da yöneticilik yapan Öney; mobil pazarlama, dijital pazarlama, yazılımın bu alanlarla entegrasyonu gibi farklı hizmetleri Türkiye’de global markalara sunduğu gibi, birçok dijital uygulamanın Türkiye’den çıkıp globalleşmesine, dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilmesine de liderlik yapmış bir isim.

Tüm bu uygulamalarıyla hem yabancı yatırımcıları dijital pazarlama konusunda ülkemize çekmiş hem de teknoloji platformu GSMA’den Türkiye’ye ilk ödülü de getirmiş.

HEDEF YÜZDE 100 ARTIŞ

İşte Öney’in biraz da kendi kariyer hikayesinden yola çıkarak oluşturduğu Wtech, sektördeki fırsat eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın önüne geçmek, teknoloji sektöründe kadın sayısını artırarak sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. HP’den Microsoft’a, Facebook’tan Google’a, Limak’tan Denizbank’a ulusal ve uluslararası birçok şirket de bu amaca destek veriyor.

Hedef belli; bugün yüzde 9,91 seviyesinde olan teknolojide kadın istihdam rakamını en az yüzde 100 artırmak. “2025 yılına kadar eğer tam cinsiyet eşitliği sağlanırsa, dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamanın mümkün olduğunu birçok çalışma ortaya koydu” diyen Öney, “Teknolojide ise diğer sektörlere kıyasla çok daha acil aksiyon planlarına ihtiyaç bulunuyor.

Fiziksel ortamların; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve hologram gibi teknolojilerle tarihe karışacağı çok yakın gelecekte, 5G, bulut teknolojiler, dijital pazarlama araçları ve Fintech ürünler yaşamlarımızı tamamen değiştirecek” diye ekliyor.