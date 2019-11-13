Üç yılda 30 bin öğrenciyi hedefliyor
Kahve Dünyası TEMA ile işbirliği yaparak ‘Yeşil Termos’ ve ‘Her Çocuk Bir Fidan’ projelerini başlattı. ‘Yeşil Termos’ projesiyle bir hatıra ormanı oluşturuluyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
‘Her Çocuk Bir Fidan’ projesiyle de 30 bin gencin TEMA’dan doğa eğitimi almasına katkı sağlanacak.
Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası, bugün Türkiye genelinde 36 ilde 200’ü aşkın mağazasıyla hizmet veriyor. Ayrıca farklı sektörlerle yaptığı işbirlikleri ve satış noktalarıyla da 500’e yaklaşan yerde müşterilerine temas ediyor.
2015’in son aylarında hayata geçirilen ‘Algö-tür’ mağazalarının sayısı da 20’ye yaklaştı. Yurtdışında ise İngiltere, Romanya, Kuveyt, Suudi Arabistan ve BAE’de master franchise ile birlikte toplam 15 mağazası var.
Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altın-kılıç, son olarak Dubai’de mağaza açtıklarını söylüyor. Ortadoğu’nun ‘Londra’sı olarak düşündükleri Dubai’de önümüzdeki yıl 3-4 mağaza daha açmayı planladıklarını da ifade ediyor.
Öte yandan şirketin Londra’ya yönelik de planları var. Şirket yakında Turquality programına girmeye hazırlanıyor. Destek kapsamına girebilirse beş yılda Londra’da 50-100 arasında mağaza açmayı hedefliyor.
Ayrıca Almanya, Hollanda, ABD ve Uzakdoğu da hedef pazarları arasında yer alıyor. Altın-kılıç, “Günümüzde artık etnik markalara ilgi duyuluyor. Global arenada bunun avantajını kullanacağız” diye konuşuyor.
PLATFORM KURULDU
Kahve Dünyası, gelecek adına daha pozitif bir tablo çizebilmek, sürdürülebilir yaşama ve çevreye katkı sunmak amacıyla birçok kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesi de yürütüyor.
Bu yıl tüm KSS projelerini ‘budunyahepimizin.org’ platformunda bir araya getiren şirket, böylece farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Bugüne kadar ‘İyilik Kutuları’, ‘Dost Kulübeleri’, ‘Plastik Kapaklar’ projelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaan Altın-kılıç, son olaraksa TEMA ile işbirliği yaparak ‘Yeşil Termos’ ve ‘Her Çocuk Bir Fidan’ projelerini başlattıklarını ifade ediyor.
Buna göre, Kahve Dünyası mobil uygulamasını kullanarak Yeşil Termos’unu altı defa kahveyle dolduranlar adına Çanakkale-Gürece’de oluşturulan hatıra ormanına birfidan dikiliyor. Her Çocuk Bir Fidan projesinde ise Kahve Dünyası mağazalarında kraft torbalar ücretlendirilerek buradan elde edilen gelirle TEMA Vakfı’nın okullarda verdiği doğa eğitimlerine katkı sunuluyor.
TEMA Vakfı’nın ‘Lise TEMA Eğitim Programı’ kapsamında bu yıl içinde ulaşmayı planladığı 22 bin lise öğrencisinden 10 bininin eğitimi, bu projeden elde edilen gelirle gerçekleştirilecek.
Kaan Altınkılıç, TEMA ile kanlarının uyuştuğunu ifade ediyor. Altınkılıç,”Böylece üç yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, doğa eğitimi alacak yaklaşık 66 bin çocuk ve gencin 30 bini, Kahve Dünyası’nın katkılarıyla daha sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanacak”diyor.
TEKNOLOJİ ŞİRKETİ KURDU
Kahve Dünyası mobil uygulaması ile misafirlerinin hayatını kolaylaştırıp farklı faydalar sağlamaya da çalışıyor. Uygulama bir yılda 500 bin aboneye ulaşmış durumda. Kaan Altınkılıç, inovasyon konsantrasyonlarını teknoloji ve dijital tarafa kaydırdıklarını söylüyor.
Teknoloji tarafında yeni bir oluşumun içerisinde olduklarını da belirtiyor. Şirket, insan hayatını kolaylaştıran, gıda ile ilgili teknolojik çözümler üreten ve bunlara yatırım yapan bir platform kurdu.
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