Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’da indirimlerin reyonlara yansımaya başladığı duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada, CarrefourSA’nın, 11 bin çalışanıyla faaliyette olan 733 marketi ve Carrefoursa.com e-ticaret sitesi üzerinden her gün yüz binlerce müşterisine doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir.

Bu kapsamda CarrefourSA olarak reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirim gerçekleştiriyoruz. Carrefour kaşar peynir 500 gram 39,90 TL’den, Carrefour ayçiçek yağı 5 litre 109 TL’den Pınar kahvaltı keyfi tost peyniri 600 gram 48,95 TL’den, Barilla makarna çeşitleri 6,25 TL’den, Carrefour yağlı süt 1 litre 6,90 TL’den, Silen ultra tuvalet kağıdı 12’li 27,49 TL’den, Pınar tereyağ 1000 gram 99,95 TL’den, Komili Ege sızma zeytinyağı 1 litre 59,90 TL’den satılmaktadır. CarrefourSA olarak müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz.”