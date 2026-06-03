Terörün gölgesinden enerji üssüne: Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolarlık katkı sağlıyor

Bölge halkı da bu tarihi projede aktif rol alıyor. Yerel istihdamın artırılması, yeni iş imkanları ve ekonomik canlanma ile Gabar, hem Türkiye'ye hem de bölge insanına bereket oluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararlı politikaları, TPAO'nun teknik üstünlüğü ve sahadaki mühendislerin fedakarca çalışması sayesinde Gabar, kısa sürede 'kara altının' merkezi haline geldi.

