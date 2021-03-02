Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 1.8, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 5.9 büyüdü. TÜİK’in dün açıkladığı rakamların ardından JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Barclays 2021 yılı için Türkiye büyüme beklentilerini revize etti.

Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 1,8 büyümesinin ardından, JP Morgan ve Goldman Sachs Türkiye için 2021 büyüme tahminini düşürürken, Morgan Stanley ve Barclays yükseltti.

Morgan Stanley, Türkiye’nin 2020 büyümesinin yüzde 2,5 olan beklentilerinin altında kaldığını belirtirken 2021 yılında Türkiye ekonomisi büyüme beklentilerini yüzde 6’dan yüzde 5,5’e düşürdüklerini belirtti.

Beklentinin altında kalan Türkiye ekonomik büyümesinin 2021 yılındaki tahmini de etkilediğini belirten kurum, hanehalkı harcamalarının beklediklerinden bir çeyrek daha erken başladığını ve bundan dolayı 2021’in ilk çeyreğinde toparlanmanın daha kuvvetli olacağını düşündüklerini vurguladı.

JP Morgan 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,6’dan 4,8’e yükselttiklerini söylerken 2021’in ilk yarısında ödemeler dengesi ve fiyatlarda iyileşme beklediklerini belirtti.

Net turizm gelirlerinin 9 milyar dolardan 17 milyar dolara çıkacağının altını çizen JP Morgan, küresel toparlanmayla beraber ihracatın da yüzde 7 civarında büyüyeceğini dile getirdi.

Barclays da Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,6’dan 4,4’e revize etti.

2020’nin dördüncü çeyreğinde yaşanan büyümenin büyük oranda özel tüketimden kaynaklandığını belirten kurum, pozitif büyümeye rağmen Dolar/TL ’deki yükseliş yüzünden 2019 yılında 760 milyar dolar olan GSYH’nin 717 milyar dolara gerilediğine değindi.

Goldman Sachs ise, 2020 gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında açıklanmasını gerekçe göstererek, Türkiye için 2021 GSYH büyüme tahminini yüzde 6’dan yüzde 5.5’e düşürdü.