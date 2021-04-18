Coinbase’in geçtiğimiz hafta halka arzı sonrası yükselişe geçen kripto paralar, pazar günü sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin ve Ethereum pazar günü yüzde 10 civarında düşüş kaydederken, Litecoin ve Ripple’daki gerileme yüzde 15’i aştı. Geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın tweetiyle yükselişe geçen Dogecoin’de ise düşüş dünden bu yana yüzde 25’i geçti.

Bitcoin pazar günü yaşanan düşüşle son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bloomberg’in Coindesk’ten aktardığı habere göre ani düşüşün nedeni tam olarak belirli değil fakat ABD Hazine Bakanlığı’nın bazı finansal kuruluşlara “kripto para kullanarak para akladıkları” gerekçesiyle ceza uygulayacağına dair söylentiler düşüşte etkili oldu.

Coinkolik’in haberinde ise “ABD Hazinesinin birkaç finans kurumunu kripto para aklama ile suçlamasıyla ilgili doğrulanmamış bir haber, kripto para piyasasında hasara yol açtı. Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC) erken saatlerde 51.000 dolar seviyesine kadar geriledi ve en iyi altcoin‘ler daha da sert kayıplar gördü” denildi. Haberde söz konusu “tweetin sosyal medyada dolaşıma girdikten sonra 54 dakika içinde kripto para piyasasından 288 milyar doları silmeyi başardığı” yorumu yapıldı.