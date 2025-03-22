Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.984,54 ve en yüksek 10.902,61 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 19,41 azalarak 10.546,27 puan, hizmetler endeksi yüzde 15,36 değer kaybıyla 8.830,08 puan, sanayi endeksi yüzde 12,65 azalışla 11.919,87 puan, teknoloji endeksi yüzde 7,45 kayıpla 16.998,09 puan oldu.

TEKFEN HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,57 ile Tekfen Holding oldu.

Tekfen Holding'i, yüzde 8,72 ile Altınay Savunma ve yüzde 3,72 ile Pasifik Eurasia Lojistik izledi.

EN ÇOK KAYBETTİREN YAPI KREDİ BANKASI

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 29,09 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 28,24 ile Akbank ve yüzde 26,19 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 503 milyar 880 milyon lirayla ASELSAN, 450 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA ve 394 milyar 335 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,13 değer kazancıyla 24 bin 846 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 3,65 artışla 38,0130 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,57 yükselişle 41,3460 lira oldu.

Geçen hafta 47,4300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,65 değer kazanarak 49,1600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,03 artışla 43,1000 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.524,00 3.671,00 4,17 23,39 Cumhuriyet 20.180,00 23.861,00 24.846,00 4,13 23,12 ABD Doları 35,3580 36,6740 38,0130 3,65 7,51 Avro 36,7510 39,9220 41,3460 3,57 12,50 İngiliz Sterlini 44,3080 47,4300 49,1600 3,65 10,95 İsviçre Frangı 39,0410 41,4300 43,1000 4,03 10,40

YATIRIM FONLARI DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49, BES fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,83 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 6,87 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,76 ile "Başlangıç Fonları"nda görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 8,76 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,49 1056 618 Borsa Yatırım Fonları -5,01 5 18 Borçlanma Araçları Fonları -0,19 56 22 Fon Sepeti Fonları 0,37 42 37 Hisse Senedi Fonları -6,87 11 134 Karma ve Değişken Fonlar -0,69 68 84 Katılım Fonları 1,46 54 10 Kıymetli Maden Fonları 5,83 18 0 Para Piyasası Fonları 0,71 66 0 Serbest Fon 0,02 741 331 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -2,60 108 275 Başlangıç Fonları 0,76 10 0 Borçlanma Araçları -0,31 23 22 Değişken -3,65 18 123 Devlet Katkısı -7,24 0 12 Endeks -8,76 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,70 3 13 Hisse Senedi -7,50 0 32 Karma -1,42 4 5 Katılım -1,29 8 25 Kıymetli Madenler 5,75 14 0 OKS Katılım -0,11 13 11 OKS Standart -3,59 0 10 Para Piyasası 0,68 13 0 Standart -4,58 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -3,87 0 3

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 32,40 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu​​​​​​​, yüzde 6,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7,091666 32,40 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 2,559079 24,41 İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 2,73584 17,62 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,941804 17,34 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,700442 11,57 DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON 7,151561 11,44 INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON 30,363172 11,05 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,415016 11,03 PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,406008 10,45 FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,503852 10,43 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,268331 6,64 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,417793 6,49 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,474161 6,40 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,130919 6,26 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,218891 6,19 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,063376 6,14 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,416294 6,13 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,255526 6,10 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,398593 6,08 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,377628 6,06

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 32,92 ile İş Portföy Odak Serbest Özel Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 11,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: