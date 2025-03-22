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Borsa, altın, döviz, fonlar ve haftanın ‘en’leri…

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 16,57 kayıpla tamamladı. İşte geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün 'en'leri...

22 Mart 2025 | 11:28
Son Güncellenme: 22 Mart 2025 | 12:21
Borsa, altın, döviz, fonlar ve haftanın ‘en’leri…

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.984,54 ve en yüksek 10.902,61 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 19,41 azalarak 10.546,27 puan, hizmetler endeksi yüzde 15,36 değer kaybıyla 8.830,08 puan, sanayi endeksi yüzde 12,65 azalışla 11.919,87 puan, teknoloji endeksi yüzde 7,45 kayıpla 16.998,09 puan oldu.

TEKFEN HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,57 ile Tekfen Holding oldu.

Tekfen Holding'i, yüzde 8,72 ile Altınay Savunma ve yüzde 3,72 ile Pasifik Eurasia Lojistik izledi.

EN ÇOK KAYBETTİREN YAPI KREDİ BANKASI

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 29,09 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 28,24 ile Akbank ve yüzde 26,19 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 503 milyar 880 milyon lirayla ASELSAN, 450 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA ve 394 milyar 335 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

  • 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,13 değer kazancıyla 24 bin 846 liraya çıktı.
  • Doların satış fiyatı yüzde 3,65 artışla 38,0130 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,57 yükselişle 41,3460 lira oldu.
  • Geçen hafta 47,4300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,65 değer kazanarak 49,1600 liraya yükseldi.
  • İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,03 artışla 43,1000 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.524,003.671,004,1723,39
Cumhuriyet20.180,0023.861,0024.846,004,1323,12
ABD Doları35,358036,674038,01303,657,51
Avro36,751039,922041,34603,5712,50
İngiliz Sterlini44,308047,430049,16003,6510,95
İsviçre Frangı39,041041,430043,10004,0310,40

YATIRIM FONLARI DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49, BES fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,83 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 6,87 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,76 ile "Başlangıç Fonları"nda görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 8,76 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları-0,491056618
Borsa Yatırım Fonları-5,01518
Borçlanma Araçları Fonları-0,195622
Fon Sepeti Fonları0,374237
Hisse Senedi Fonları-6,8711134
Karma ve Değişken Fonlar-0,696884
Katılım Fonları1,465410
Kıymetli Maden Fonları5,83180
Para Piyasası Fonları0,71660
Serbest Fon0,02741331
HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI   
Emeklilik Fonları-2,60108275
Başlangıç Fonları0,76100
Borçlanma Araçları-0,312322
Değişken-3,6518123
Devlet Katkısı-7,24012
Endeks-8,7604
Fon Sepeti Fonu-1,70313
Hisse Senedi-7,50032
Karma-1,4245
Katılım-1,29825
Kıymetli Madenler5,75140
OKS Katılım-0,111311
OKS Standart-3,59010
Para Piyasası0,68130
Standart-4,58013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-3,8703
  • Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 32,40 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
  • Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu​​​​​​​, yüzde 6,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)7,09166632,40
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON2,55907924,41
İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON2,7358417,62
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,94180417,34
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,70044211,57
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON7,15156111,44
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON30,36317211,05
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,41501611,03
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,40600810,45
FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,50385210,43
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2683316,64
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4177936,49
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4741616,40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1309196,26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2188916,19
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0633766,14
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4162946,13
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2555266,10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3985936,08
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3776286,06

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 32,92 ile İş Portföy Odak Serbest Özel Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 11,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON4,063837-32,92
İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON2,666467-30,97
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON7,008091-28,23
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,206868-27,72
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,322207-24,29
DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11,314177-22,88
İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON0,105728-21,41
DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON0,572216-21,21
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,610131-20,58
İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON5,117862-20,52
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,212961-11,64
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,845509-11,14
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,389273-11,00
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,367945-10,96
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,401372-10,64
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,270365-10,18
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,559172-10,11
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,2335-10,11
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,141548-10,05
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,228718-9,96

 

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