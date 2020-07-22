Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor. 7,8900 liradan alınan Euro‘nun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor. 7,8900 liradan alınan Euro‘nun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.
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OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 20. Ortak Bakanlar...
Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,64’ler seviyelerine indirmeleri ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat yarattı. Özellikle...
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Türk Hava Yollarında (THY) kabin içi şef mühendisliğinden emekli olup Amerika'ya yerleşen uçak mühendisi Ayşegül Durak, ulaşım araç koltuklarında kullanılmak...
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