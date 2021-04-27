Serbest piyasada 8,2770 liradan alınan dolar, 8,2790 liradan satılıyor. 10,0020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,0040 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3040 lira, euronun satış fiyatı ise 10,0300 lira olmuştu.
Serbest piyasada 8,2770 liradan alınan dolar, 8,2790 liradan satılıyor. 10,0020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,0040 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3040 lira, euronun satış fiyatı ise 10,0300 lira olmuştu.
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