İstanbul serbest piyasada dolar 8,4920 liradan, avro 9,9620 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,4900 liradan alınan dolar, 8,4920 liradan satılıyor. 9,9600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5000 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9240 lira olmuştu.
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