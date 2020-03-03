 Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatı - Ekonomist

Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatı

Mart 3, 2020 0 Yorum 173 Okunma
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatı

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 317,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 516,00 lira, Cumhuriyet altını 2.114,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 317,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ                SALI
Alış Satış                  Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   318,90 319,10           317,60 317,80
Cumhuriyet Ata Lira      2.102,00 2.123,00   2.093,00 2.114,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)         291,00 295,00          290,00 294,00
Lira(Tam) Ziynet          2.054,00 2.074,00  2.045,00 2.064,00
Yarım Ziynet                  1.027,00 1.037,00   1.023,00 1.033,00
Çeyrek Ziynet                      514,00 519,00         511,00 516,00



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap