ABD tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy, 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. 52 bin 765 dolar bedelle 19 bin 452 Bitcoin’i cüzdanına aktaran firma, son alımı ile birlikte toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500’e çıkarmış oldu.

Halka açık, ABD’li bağımsız iş zekası şirketi MicroStrategy, geçtiğimiz yılın son günlerinde Bitcoin satın alabilmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti.

Şirket, satın alma duyurusunu bu paylaşımla yaptı;

MicroStrategy has purchased an additional ~19,452 bitcoins for ~$1.026 billion in cash at an average price of ~$52,765 per #bitcoin. As of 2/24/2021, we #hodl ~90,531 bitcoins acquired for ~$2.171 billion at an average price of ~$23,985 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/FbsRYhXEhn — Michael Saylor (@michael_saylor) February 24, 2021

Bu satışla 30 bine yakın Bitcoin’i cüzdanına ekleyen firma, böylece cüzdanındaki toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500’e yükseltmiş oldu.

“7-8 MİLYAR İNSAN KULLANACAK”

CNBC’nin haberine göre şirket CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’i günün birinde 7-8 milyar insanın kullanacağını dile getirdi. Bitcoin’i dijital altın olarak tanımlayan Saylor, “Dünyanın bu şeye ihtiyacı var” yorumunu yaptı.

Bitcoin’in bir ödeme mi yoksa saklama aracı mı olduğu konusunda ise; “Bitcoin harcanmaz, biriktirilir. Eğer on yıllık bir birikim yapmak istiyorsanız, Bitcoin alın ve bekleyin” ifadeleri kullandı. (NTV)