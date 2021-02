ABD tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy, 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. 52 bin 765 dolar bedelle 19 bin 452 Bitcoin’i cüzdanına aktaran firma, son alımı ile birlikte toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500’e çıkarmış oldu.

Halka açık, ABD’li bağımsız iş zekası şirketi MicroStrategy, geçtiğimiz yılın son günlerinde Bitcoin satın alabilmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti.

Şirket, satın alma duyurusunu bu paylaşımla yaptı;

MicroStrategy has purchased an additional ~19,452 bitcoins for ~$1.026 billion in cash at an average price of ~$52,765 per #bitcoin. As of 2/24/2021, we #hodl ~90,531 bitcoins acquired for ~$2.171 billion at an average price of ~$23,985 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/FbsRYhXEhn

— Michael Saylor (@michael_saylor) February 24, 2021