Rusya’nın Ukrayna saldırısının 7. gününde piyasalar yeniden hareketlendi. Analistler, savaşın şiddetlenmesiyle birlikte ekonomi üzerinde etkisinin de arttığını kaydederek, birçok varlık fiyatlamasında bu etkinin görüldüğünü ifade etti.

Dolar/TL 14 TL’i aştı

İstanbul serbest piyasada dolar 14,07 liradan, avro 15,63 liradan güne başladı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,9600 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5510 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün 1,1090 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yeni günde 1,1120’den alıcı buluyor.

Artan risk algısı sonrası dün yüzde 1,86 yükselerek 1.945 dolara çıkan altının ons fiyatı şu sıralarda 1.934 dolardan işlem görüyor.

Petrol 8 yılın zirvesini gördü

Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 8 dolar artmasının ardından bugün de yüzde 3,2 değer kazancıyla Temmuz 2014’ten bu yana en yüksek seviye olan 110 dolar sınırına çıktı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 109,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya – Ukrayna savaşıyla jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini artırması ve ülkelerin alternatif kaynak arayışlarına başlamaları etkili oluyor.

Kripto paralarda yükseliş sürüyor

Bitcoin 44.000 doları aşarken Ethereum yaklaşık 2 haftanın ardından yeniden 3.000 doların üzerine tırmandı

Kripto paralarda Rusya’ya yönelik yaptırımların bu ülkeden talebi artıracağına yönelik oluşan beklentiyle başlayan yükseliş bugüne de taşındı.

Bitcoin sabah saatlerinde günlük yüzde 2.9’luk yükselişle 44.790 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3.5 değer kazanarak yaklaşık 2 hafta aranın ardından 3.000 doların üzerine tırmandı.

Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Dolar/ruble paritesi ise 119,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 109,51 seviyesinden tamamladı.

Moskova Borsası da 2 Mart’ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere “mevcut durum” nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat’ta yüzde 20’yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat’tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.