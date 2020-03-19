Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 786,17 puan değer kazandı. Dün 85.576,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 636,33 puan ve yüzde 0,74 azalarak 84.940,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 84.802,57 ve en yüksek 86.879,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 2,21 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden 212’si yükseldi, 166’sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.479,29 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0822, sterlin/dolar paritesi 1,1530 ve dolar/yen paritesi 109,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5210 liradan, Euro 7,0600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.479,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,50 yükselişle 26,16 dolardan işlem görüyor.