Cebimizdeki ve tabağımızdaki radyasyon: Korkmalı mıyız?

Vücudumuz için gerekli olan potasyum minerali, doğası gereği az miktarda radyoaktif potasyum izotopu içerir. Potasyum deposu olan muzlar da bu yüzden hafif düzeyde radyasyon yayar. Bir muz yediğinizde sadece 0,01 milirem enerji alırsınız. Radyasyondan zehirlenmek için bir oturuşta yaklaşık 5 milyon muz yemeniz gerekir ki bu zaten imkansızdır.