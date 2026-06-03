SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri: Kokpit kamerası o anları kaydetti

İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin kokpit kamerasına yansıyan görüntüler paylaşıldı. Deniz ve gökyüzünün oluşturduğu manzara eşliğinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti.
1 İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
2 İzleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar
Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin adeta dudak uçuklattı.