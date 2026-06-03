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  • SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri: Kokpit kamerası o anları kaydetti

SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri: Kokpit kamerası o anları kaydetti

İstanbul semalarında gösteri yapan SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin uçuşu, kokpit kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri: Kokpit kamerası o anları kaydetti

İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin kokpit kamerasına yansıyan görüntüler paylaşıldı. Deniz ve gökyüzünün oluşturduğu manzara eşliğinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

1 İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu

İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

2 İzleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar

İzleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar

Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin adeta dudak uçuklattı.

3 Uçuş anı kokpit kamerasına yansıdı

Uçuş anı kokpit kamerasına yansıdı

Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anı kokpit kamerasına yansıdı. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü izleyenleri mest etti.
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