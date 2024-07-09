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  • Netflix abonelik ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Netflix abonelik ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Akış platformu Netflix'te Temmuz 2024 itibarıyla abonelik ücretlerine zam geldi. Son zam sonrası en alt paketin ücreti aylık 149,99 TL'den başlıyor.

09 Temmuz 2024 | 13:00
Netflix abonelik ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Netflix abonelik ücretlerine Ocak ayından sonra bir zam daha geldi. Daha önceki abonelik ücretleri Temel plan için 119,99 TL, Standart plan için  176,99 TL ve Özel plan için ayda 229,99 TL idi. 9 Temmuz itibarıyla ise yeni fiyatlar şöyle:

  • Temel plan: Ayda 149,99 TL
  • Standart plan: Ayda 229,99 TL
  • Özel plan: Ayda 299,99 TL

Netflix'in sayfasında bu konuda şu bilgilendirme yer alıyor: Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız.

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