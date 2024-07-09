Netflix abonelik ücretlerine Ocak ayından sonra bir zam daha geldi. Daha önceki abonelik ücretleri Temel plan için 119,99 TL, Standart plan için 176,99 TL ve Özel plan için ayda 229,99 TL idi. 9 Temmuz itibarıyla ise yeni fiyatlar şöyle:

Temel plan: Ayda 149,99 TL

Ayda 149,99 TL Standart plan: Ayda 229,99 TL

Ayda 229,99 TL Özel plan: Ayda 299,99 TL

Netflix'in sayfasında bu konuda şu bilgilendirme yer alıyor: Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız.